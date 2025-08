Terry ReidEl cantante británico cuya voz poderosa y conmovedora le valió el apodo de «Superlungs», así como las ofertas para unirse Led Zeppelin y Deep Purple, ha muerto después de una batalla contra el cáncer, según lo confirmado por el guardián. Tenía 75 años.

Los talentos de Reid fueron venerados por la realeza del rock británico de los años sesenta y setenta y fue la primera opción de Jimmy Page para ser el cantante de Led Zeppelin cuando formó la banda en 1968. Sin embargo, rechazó esa oferta e incluso recomendó a Robert Plant, quien se convertiría en una superestrella global, junto con una oferta posterior para unirse a Deep Purple en favor de buscar una carrera sola que el alabar de Garner y Global de los criticios. Aún así, a lo largo de los años, sus canciones han sido cubiertas por todos, desde trucos baratos y Marianne Faithfull hasta Chris Cornell y Jack White’s Raconteurs, y Aretha Franklin dijo después de un viaje al Reino Unido en 1968: «Solo están sucediendo tres cosas en Inglaterra: The Rolling Stones, The Beatles y Terry Reid».

Plant publicó un recuerdo en las redes sociales solo unas horas después de que se anunciara la muerte de Reid: «El entusiasmo y el aliento de Terry Reid fueron increíbles en ese entonces … aún adolescentes, estrellaron los conciertos de los demás y crucificados [Donovan’s song] ‘Temporada de la bruja’ una y otra vez … Muy divertido. Así que en eso. Él era todo de todo … tal carisma. Su voz, su rango … sus canciones que capturan esa época despreocupada … superlungs de hecho. Me catapultó a un intenso nuevo mundo que eligió declinar … ahora escucho a su álbum ‘The River’ y derramó una lágrima por mi hermano en armas «.

Ciertamente no le faltaba oportunidades para el súper énfo. Nacido en Cambridgeshire en 1949, Reid actuó con bandas como Redbeats y Peter Jay y los Jaywalkers en su adolescencia, y a la edad de 16 años estaba apoyando a los Rolling Stones en su legendaria gira británica con Ike y Tina Turner y las Yardbirds (en la alineación corta con la página y Jeck). Se ponchó como artista en solitario y recorrió los Estados Unidos con los Stones en 1969, la razón por la que citó para rechazar la oferta de Page de unirse a Zeppelin. Terminó recomendando tanto la planta como el baterista John Bonham, a quien conocía de su banda de alegría de grupo anterior.

«Tenía la intención de hacer lo mío», dijo Reid a The Guardian en 2024. «Contribuí a la mitad de la banda, ¡eso es suficiente de mi parte!»

Al año siguiente, también rechazó la oferta del guitarrista Ritchie Blackmore de ser el cantante principal de Deep Purple, un papel que finalmente fue asumido por Ian Gillan, quien también ayudó a llevar a esa banda al órgano.

Reid firmó un acuerdo de gestión y etiqueta con Mickie Most, quien supervisó los éxitos de Donovan, Lulu, Herman’s Hermits y Beck durante la década de 1960, pero fue un clásico gerente de artistas británicos con pisos de hierro. Su álbum debut, «Bang Bang, You’re Terry Reid», incluyó la canción cubierta de a menudo «Sin expresión», y su seguimiento homónimo de 1969 (posiblemente su mejor) incluyó «Habla ahora o siempre Hold Your Peace», que era Cubierto por los conocedores de rock-rock truco barato en su álbum debut de 1977. Pero a pesar de las giras con crema, Fleetwood Mac, Jethro Tull y otros, el éxito lo eludió y se separó de la mayoría; Una disputa contractual posterior descarriló su carrera durante los próximos años.

Finalmente regresó en 1973 con el álbum «River» y se mudó a California, pero su carrera en solitario se estancó y trabajó en sesiones con Bonnie Raitt, Don Henley y Jackson Browne. Más tarde se atascó con los reemplazos en 1990 durante las sesiones para su álbum final, «All Shook Down», y al año siguiente no menos productor que Trevor Horn (Seal, ABC, sí, Frankie va a Hollywood) intentó relanzar la carrera de Reid con el álbum «The Driver», a poco comercializado comercial. Más adelante en su carrera, grabó con un productor aparentemente improbable, el Dr. Dre, que «quedó fascinado con [Reid’s album] ‘Semilla de la memoria’ y me invitó a su estudio donde lo reelaboramos junto a sus raperos, una experiencia fascinante «, dijo a The Guardian.

Reid continuó actuando en los últimos años, apareciendo a menudo con el colectivo Wild Honey de Los Ángeles, y estaba listo para lanzar su mayor gira por el Reino Unido en décadas el próximo mes. Pero su salud empeoró en las últimas semanas.

Le sobreviven su esposa, Annette.