Terror por robo de senos en Cirebon, la policía interviene

CirebónVIVA – La policía de Cirebon City Resort (Polres), Java Occidental, está investigando el presunto caso. abuso contra una mujer que fue víctima de la acción atraco de senos en las calles de la aldea Karyamulya en la ciudad de Cirebon.

El jefe de policía de la ciudad de Cirebon, AKBP, Eko Iskandar, en Cirebon, dijo el martes que su partido había enviado un equipo para identificar y perseguir al perpetrador cuya acción fue grabada en un video de 17 segundos.

Explicó que la investigación se llevó a cabo rastreando imágenes de cámaras CCTV alrededor del lugar del incidente, así como pidiendo información a varios testigos que estaban al tanto del incidente.

«Hemos obtenido imágenes de las cámaras de seguridad y después hemos pedido información a varios testigos. El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo.

Eko dijo que este incidente surgió después de que el video se difundiera y luego se volviera viral en las redes sociales.

Su partido también hizo un llamamiento al público para que no redistribuya el vídeo en las redes sociales, con el fin de proteger la privacidad de la víctima y acelerar el proceso de investigación.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Cirebon, AKP Adam Gana, dijo que el robo de senos ocurrió el sábado 12 de octubre alrededor de las 16.56 WIB en la aldea de Karyamulya, distrito de Kesambi, ciudad de Cirebon.

Según los resultados del examen provisional, dijo, la víctima era una estudiante que caminaba sola por el costado de la carretera en el momento del incidente antes de ser abordada por el perpetrador.

Según él, a partir de las imágenes de CCTV se sabía que el perpetrador conducía una motocicleta blanca y vestía chaqueta y casco cuando realizaba la acción.

Después de eso, dijo que se vio al perpetrador reduciendo la velocidad de su vehículo y luego agarrando partes del cuerpo de la víctima antes de huir del lugar.

«La víctima era una estudiante que caminaba sola cuando ocurrió el incidente. Luego el perpetrador vino a realizar la acción», dijo.

Su partido aseguró que seguirán este caso con seriedad para hacer justicia a la víctima.

«Esta grabación se utiliza ahora como principal prueba para revelar la identidad del autor», afirmó. (Hormiga)