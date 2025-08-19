Terror KKB en Deiyai, un taxista crítico de motocicleta y murió después de ser perseguido

PapuasiaVIVA – Las acciones brutales fueron nuevamente realizadas por grupos criminales armados (KKB) en Papua. A conductor de taxis de motocicletas Asesinados y entre sí críticos después de presuntamente perseguido por el grupo KKB Nokai Deiyai, Kodap xxxi, dirigido por el comandante Jhon Badii bajo la estructura TPNPB Goliat Tabuni.

Leer también: Contacto con el TNI en Puncak Jaya e Intan Jaya, 3 miembros de OPM fueron asesinados



Jefe de Operación de Paz CartenzGeneral de Brigadier de la Policía Faizal Ramadhani, enfatizó que su partido había enviado un equipo para cazar a los perpetradores.

«Hemos enviado al equipo para descubrir y arrestar a los perpetradores. Las autoridades no permanecerán en silencio contra las acciones brutales que resultan en muertes», dijo Faizal, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Los miembros de KKB del tirador de la policía en Puncak Jaya fueron arrestados





Kaops Damai Cartenz, General de Brigada Faizal Ramadhani Foto : Viva.co.id/aman Hasibuan (Papua)

Este desafortunado evento le ocurrió a dos taxistas de motocicletas en Deiyai Regency. La Fuerza de Tarea reveló que una de las víctimas llamada Agus Hariono (46) fue encontrada en la parte posterior de la oficina de BPJs Waghete, distrito de Tigi. AGUS fue evacuado inmediatamente al Hospital Regional Waghete debido a su condición crítica.

Leer también: El TNI llevó un helicóptero al interior de Papua, recoge al niño de una cirugía de labios hendida libre



No hace mucho, la policía recibió otro informe de persecución en el área de Waghete II, distrito de Tigi. La víctima llamada La Kafi ya estaba en el hospital, pero su vida no fue ayudada.

El jefe de la Fuerza de Tarea de Relaciones Públicas de Ops Damai Cartenz, Comisionado de Policía Yusuf Sutejo, instó al público a mantener la calma y apoyar a las autoridades en la caza del grupo armado.

«Invitamos a todas las personas deiyai a mantener la calma y mantener conjuntamente la situación de Kamtibmas. Si conoce la información relacionada con la existencia de grupos armados, informa inmediatamente a las fuerzas de seguridad», dijo Yusuf.