VIVA – Partido brasileño contra Chile en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026 en el estadio Maracana, el viernes 5 de septiembre de 2025., presenta un momento tenso.

Huelguista Chelsea, Joao PedroHacer que el público sorprenda después de experimentar un fuerte impacto con su compañero de equipo en Equipo nacional brasileño, Gabriel theminies.

El incidente ocurrió antes de que Brasil abriera el liderazgo. El Pedro de 23 años se ve dolor después de una colisión con Martinelli. Más sorprendente, había vomitado en el campo pero aún obligado a continuar el juego.

Pedro finalmente fue sacado en el minuto 71. Su aparición contra Chile fue registrada como su tercer capital con el equipo de Samba desde su debut en noviembre de 2023.

Aunque hay drama en el campo, Brasil todavía se ve poderoso. Ganaron 3-0 a través de los goles de los jugadores de la Premier League. Estevao de Chelsea abrió el puntaje en el minuto 38, seguido de Lucas Paqueta (West Ham) y Bruno Guimaraes (Newcastle United) en la segunda mitad.

Después del partido, Pedro confirmó su ambición. Soñó con poder usar Jersey número 9 Brasil en la próxima Copa del Mundo.

«Todos sueñan con usar el número 9 para Brasil en la Copa del Mundo. Solo tengo que trabajar duro, luego la decisión está en el señor (Carlo) Ancelotti. Creo que tengo una buena oportunidad», dijo Pedro.

Pedro también se llamó a sí mismo creciendo viendo a Neymar, Ronaldo, Romario y Ronaldinho como inspiración. Ahora, quiere continuar la tradición del gran delantero brasileño.

El jugador del Chelsea también está bajo un rendimiento impresionante. Marcó con éxito tres goles en la Copa Mundial del Club el verano pasado, además de agregar dos goles en la competencia de la liga.