Terrible, Shin Tae-yong llegó Ulsan HD inmediatamente ganó en la Liga de Corea del Sur

VIVA -Sour coreano entrenador, Shin Tae-yong, comenzó su trabajo juntos Ulsan HD con resultados positivos. En su partido de debut como entrenador en jefe, Shin trajo con éxito su nuevo equipo para ganar una importante victoria sobre Jeju United FC, el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Oficial! Jay Idzes creó un récord feroz después de unirse y NBSP; Sassuolo



Compite en el Munsu Football Stadium en la continuación de la 25ª semana de K-League 1, Ulsan obtuvo tres puntos completos después de estrechamente 1-0. El mero gol de títere fue anotado por Gustav Ludwigson en el minuto 73.

Sin embargo, el objetivo había provocado un debate. El árbitro inicialmente anuló un gol debido a la supuesta fuera de juego. Después de pasar por el examen VAR, el objetivo fue declarado válido. Esta decisión se convirtió en el punto de inflexión de Ulsan, que finalmente bloqueó la victoria hasta que sonó el pitido final.

Leer también: Capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes se unió oficialmente a Sassuolo



Este resultado se siente muy especial para Ulsan HD. Porque, por última vez, ganaron tres puntos completos hace más de dos meses. La victoria sobre Jeju marca el final de los 77 días para ganar sin la victoria, mientras proporciona inyecciones morales para el equipo que intenta regresar a la cima de la clasificación.

Shin Tae-yong se ve activamente dando dirección directamente desde el campo durante todo el partido. Su estilo de liderazgo enérgico y lleno de comunicación parecía tener un impacto en el juego del equipo.

Leer también: ¿El futuro de Thom Haye comenzó a desarrollarse, continuar su carrera en la liga alemana?



Cambios rápidos después del cambio de entrenador

La presencia de Shin en la silla del entrenador fue el resultado de cambios rápidos en el cuerpo de Ulsan. Reemplazó a Kim Pan-Gon, el entrenador que la temporada pasada presentó con éxito el título de K-League 1, pero tuvo que renunciar después de que el rendimiento del equipo cayó dramáticamente esta temporada.

Con tres puntos adicionales, Ulsan HD ahora se eleva a la sexta posición de la clasificación con una colección de 34 puntos. Mientras que Jeju United debe estar atascado en la novena posición con 29 puntos.

Para Shin Tae-yong, esta victoria es un comienzo prometedor en su nueva aventura después de dejar la silla de entrenador Equipo nacional Indonesia. Ahora ha vuelto a su tierra natal, llevando a cabo una gran misión para levantar el desempeño de Ulsan en el resto de la temporada de competencia.