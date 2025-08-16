Terrible, Persija volvió a sonar en casa a Persis Solo

VIVA – Perseguidor Yakarta realiza un poderoso cuando visita la sede Persis Solo. Jugando en el estadio Manahan, el sábado por la noche 16 de agosto de 2025, los Tigres Kemayoran ganaron 3-0 en el partido de la segunda semana Súper liga 2025/2026.

Desde el silbato inicial, Persija presionó inmediatamente. Solo en el tercer minuto, Allano de Souza casi abrió el marcador, pero su disparo aún se elevaba por encima del bar.

Persis Solo había respondido a través de Gervane Kastaneer en el minuto 13 y Adriano Duarte Castanheira en el minuto 29, pero ambos no pudieron dirigir la pelota al objetivo. El cabezazo de Tanaha Kodai en el minuto 30 tampoco había cumplido con el gol.

Persija casi recibió una penalización en el minuto 33 después de que Gustavo Franca fue dejado caer en la caja prohibida. Sin embargo, el árbitro no lo consideró una violación, lo que hace que el entrenador Mauricio Souza reaccione en voz alta para ser recompensado con una tarjeta amarilla.

Finalmente, el punto muerto estalló en la primera mitad del tiempo de lesión. Gustavo Franca disparó con fuerza desde fuera del cuadro de penalización que el portero de Persis, Riyandi. Persija ganó 1-0 hasta el medio tiempo.

Segundo encontrado: Tigres Kemayoran Crazy

Solo tres minutos en la segunda mitad continuó, Alan Cardoso amenazó con pasar una patada dura, pero Riyandi todavía lo empujó.

Persija luego duplicó la ventaja en el minuto 62. Emaxwell Souza enumeró su nombre en el marcador a través de un acabado horizontal que perforó la esquina derecha del gol correcto.

Dos minutos después, Allano había marcado un gol adicional. Pero el árbitro se anuló después de que VAR confirmó la posición de fuera de juego.

Witan Sulaeman también pasó una oportunidad de oro en el minuto 71, su patada era demasiado débil y fácilmente asegurada por Riyandi.

Persis en realidad tuvo tiempo de reducir el retraso a través de la patada indie de Althaf en el minuto 86. Sin embargo, nuevamente, el objetivo del árbitro fue rechazado debido a una posición de fuera de juego.

Al final del partido, precisamente en el minuto 90+3, el Runtukahu Exels aseguró la victoria de Persija a través del dulce truco frente al gol.

Desafortunadamente, Persija tuvo que jugar con 10 personas después de que Allano de Souza fue recompensado con una carta roja en el minuto 90+5.

Persija a la cima de la clasificación de la Super League

Esta victoria 3-0 realizada PERSIJA JAKARTA Barriendo los dos primeros partidos de Super League 2025/2026 con resultados perfectos. Anteriormente, también golpearon a sus oponentes 4-0 en el partido inaugural.

Con un récord de dos grandes victorias más una hoja limpia, los Kemayoran Tigers ahora lideran la clasificación con una colección de seis puntos.