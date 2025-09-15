VIVA – Arabia Saudita hizo un avance antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 pelea Equipo nacional Indonesia e Iraq en octubre.

Leer también: ¡Loco! Por el bien de los oponentes indonesios, Arabia Saudita trajo el genio de la pelota muerta de la Premier League



Saudi Arabian Media, @riyadiyatv, informó que un entrenador especialista en fútbol muerto Arsenalpresente en el campo de entrenamiento de Arabia Arabia Saudita en la República Checa. El TC se llevó a cabo durante la jornada de la FIFA en septiembre de 2025 y cerró con un empate 1-1 contra la República Checa en el estadio Malachowska, Hradec Kralove, martes (9/9/2025) Hrs temprano en la mañana.

«El entrenador de Arsenal Set Piece, Nicolas Jover, se unió al campo de entrenamiento de Arabia Saudita que tuvo lugar en checo», escribió la cuenta de TV X Riadiya.

Leer también: 7 Datos interesantes Sassuolo Bending Lazio, Jay Idzes parece sólido!



«Iowa [Jover] Acompañará al equipo en el partido contra Indonesia e Irak. «

Esto también fue fortalecido por un periodista de los Estados Unidos, Eduardo Hagn. «Nicolas Jover estuvo presente en el campamento de entrenamiento del equipo nacional saudí en la República Checa», escribió Hagn en su cuenta de Personal X. «Estará con el equipo nacional saudí en octubre para el partido contra Indonesia e Irak», agregó.

Leer también: Más popular: Chat Ole Romeny a Patrick Kluivert, el equipo nacional de Tanjung Verde está a un paso de la Copa Mundial 2026



La propia Arabia Saudita recibirá la cuarta ronda del Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026. Equipo nacional indonesio Jugará el primer partido contra el anfitrión de Arabia Saudita el 9 de octubre temprano en la mañana, luego se enfrentó a Irak tres días después. Solo los campeones grupales tienen derecho a calificar automáticamente a la Copa Mundial 2026, mientras que los subcampeones deben someterse a una quinta ronda para boletos de playoffs.

Con la presencia de Nicolas Jover, los desafíos de Garuda ciertamente se están volviendo más pesados. El entrenador de 43 años de Francia era conocido como el cerebro detrás de la nitidez del Arsenal para utilizar la situación de la pelota muerta.

Jover se unió oficialmente al Arsenal en julio de 2021 a pedido de Mikel Arteta. Anteriormente, ambos habían trabajado juntos en el Manchester City en 2019. En ese momento, Arteta, quien todavía era asistente de Josep Guardiola, recomendó a Jover porque estaba sorprendido por su actuación en Brentford.

En Brentford (2016-2019), Jover registró con éxito 46 goles de The Dead Ball. Cuando se mudó a Manchester City en 2019, su contribución también fue significativa. El número de objetivos de ciudadanos de la pieza establecida aumentó de 11 objetivos (2018/2019) a 17 objetivos (2019/2020), luego 13 objetivos (2020/2021).

La nitidez continuó en el Arsenal. En su temporada inaugural (2021/2022), los Gunners anotaron 16 goles de la pelota muerta. Después de eso, agregan constantemente notas: 15 goles (2022/2023), 20 goles (2023/2024) y 16 goles (2024/2025).

Estas estadísticas son una señal de peligro para el equipo nacional indonesio. El defensor, incluido el portero Emil Audero, debe ser consciente del esquema de pelota muerta de Arabia Saudita que ahora es manejado directamente por un especialista en la misma clase Nicolas Jover.