Terrible escenario de precios de bitcoin este mes

Yakarta, Viva – Precio Bitcoin (BTC) Se predice que todavía no ha alcanzado el punto base (piso) Aunque había incado el récord más alto a principios de agosto de 2025.

Según el analista de BitFinex con sede en Hong Kong, BTC tiene el potencial de ser corregido más profundo en menos de US $ 95 mil (RP1.5 mil millones) este mes.

La predicción se basa en el reciente debilitamiento del mercado de Crypto Asset Market. Durante la semana pasada, BTC no pudo sobrevivir por encima del nivel de apoyo de US $ 112 mil (RP1.8 mil millones) y registró una disminución del 13 por ciento.

Esta presión hace que muchos inversores se pregunten cuándo terminará realmente la fase de corrección. BitFinex destaca la combinación de factores macro como el principal impulsor del debilitamiento de precios.

Los datos de inflación del productor decepcionados (PPI) activaron una onda de liquidación a gran escala.

Además, la incertidumbre global debido a las políticas comerciales del Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump también exacerbó el sentimiento.

El bajo volumen de negociación también muestra una participación débil del mercado, por lo que los movimientos de precios se deprimen más fácilmente mediante acciones de venta.

«Los principales activos criptográficos se enfrentaron una semana difícil debido a la presión macro y las acciones de venta posterior a la APP. Consideramos que el mercado se acerca al punto más bajo de esta tendencia negativa al ingresar a septiembre», explicó el analista de Bitfinex, como se cita IndodoxMiércoles 3 de septiembre de 2025.

Durante esta fase de corrección, los grandes inversores o ballenas registraron una parte del capital desde Bitcoin hasta Altcoin, especialmente Ethereum (ETH). Sin embargo, la tendencia no tiene lugar estable. Algunas grandes alternativas también comenzaron a perder impulso.

«En el mercado de altcoins, la mayoría de los tokens principales pierden ganancias, mientras que la rotación a la mediana capitalización crea nuevos ganadores y perdedores. Este patrón a menudo se convierte en una señal de que el capital volverá a los principales activos como Bitcoin», dijo Bitfinex.

Aunque la predicción de septiembre parecía sombría, el analista de Bitfinex confirmó que había un poderoso potencial de recuperación en el cuarto trimestre de 2025. Consideraron el nivel de US $ 93 mil a US $ 95 mil (alrededor de Rp1.5 mil millones) podría ser un punto de planta de Bitcoin, donde los inversores institucionales a través de productos ETF comenzaron a volver a ingresar.

ETF Bitcoin todavía domina más del 90 por ciento de la inversión en fondos institucionales de activos criptográficos en los últimos meses. Se espera que el aumento en el flujo de fondos de ETF al final del año sea un catalizador importante para elevar el precio de BTC nuevamente.