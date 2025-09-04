Terrible, el récord del equipo nacional indonesio contra la reunión de Taiwán

VIVA – Equipo nacional Indonesia tiene un buen historial al conocer a Taiwán. Ambos equipos volvieron a enfrentarse en un partido de prueba FIFA Matchday En el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025 por la noche.

Leer también: Mees Hilgers recibió buenas noticias de FC Twente



Refiriéndose a los datos rec.sport.soccer Statistics Foundation (RSSF), Indonesia ha estado tratando con Taiwán 15 veces. Como resultado, Garuda registró 11 victorias, incluida una a través del estado de huelga.

Mientras que Taiwán logró conquistar Indonesia cuatro veces. Curiosamente, nunca ha habido un atractivo en la historia de la reunión de los dos equipos.

Leer también: El destino del equipo nacional de Malasia es más trágico en la calificación de la Copa Asiática U-23



El duelo contra Taiwán es parte de la preparación de Indonesia para ver la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026. El equipo rojo y blanco ha confirmado la calificación y competirá con Arabia Saudita e Irak por boletos para la Copa Mundial 2026.

Después de esta pelea, Indonesia está programada para probar la fuerza del Líbano el 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Equipo nacional de Vanenburg Ultimatum U-23 después de no colmarse en los oponentes Laos



Jefe a la cabeza Indonesia vs Taiwán

Indonesia 2-4 Taiwán-Juegos asiáticos 1954

Indonesia sin Taiwán – Calificación de la Copa Mundial de 1958

Indonesia 0-1 Taiwán-Juegos asiáticos 1958

Indonesia 3-1 Taiwán-Juegos asiáticos 1966

Indonesia 2-1 Torneo Taiwán-Merdeka 1967

Taiwán 3-2 Calificación de la Copa de Indonesia Asiática 1968

Indonesia 10-1 Torneo Taiwán-Merdeka 1968

Indonesia 1-0 Torneo Taiwán-Merdeka 1971

Indonesia 2-0 Taiwán-Qoc Khanh 1974

Indonesia 1-0 Taiwán-1982 Calificación de la Copa Mundial

Taiwán 2-0 Indonesia-1982 Calificación de la Copa Mundial

Indonesia 1-0 Copa de Independencia de Taiwán 2000

Indonesia 2-0 Partido amigable para Taiwán

Indonesia 2-1 Calificación de la Copa de Taiwán Asiático 2023

Taiwán 0-3 Calificación de la Copa de Indonesia-Asiática 2023