VIVA – Equipo nacional Indonesia parecía loca cuando se enfrentaba a Taiwán en FIFA Matchday En el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025. Garuda ganó una victoria aplastante con un puntaje de 6-0.

Escuadrón de cuidados Patrick Kluivert Está 4-0 por delante en la primera ronda. Jordi estaba muy abierto a una fiesta a través de un cabezazo, luego el objetivo de Chao Ming Hsiu era ampliar la distancia. Marc Klok agregó la ventaja a través de tiros duros, seguido por el objetivo de Eliano Reijnders que hizo que el público GBT retumbara.

Al ingresar a la segunda mitad, Indonesia no redujo el tempo. Ramadhan Sananta finalmente grabó un nombre en el marcador en el minuto 58. En breve, Sandy Walsh ayudó a agregar un objetivo a través del caos del tiro libre de Marc Klok.

Indonesia es cada vez más violenta con la entrada de dos debutas, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans. Ambos casi presentaron goles adicionales, uno de ellos cuando Zijlstra probó una patada de tijeras espectaculares. Desafortunadamente, la ejecución sigue aumentando.

Miliano también tiene una oportunidad de oro para anotar goles debut, pero terminar uno a uno en el minuto 84 sigue siendo escaso.

Por otro lado, el portero Emil Audero también tuvo un rescate crucial, frustrando las posibilidades de Chang Tai Yuan. Thom Haye incluso casi amplió el puntaje, pero su disparo de distancia larga golpeó el poste.

Hasta el largo silbato, Indonesia sigue siendo de 6-0 ventaja sin respuesta. Esta victoria de deslizamiento de tierra se convirtió en la valiosa capital de Garuda antes de enfrentar al Líbano en la próxima jornada de la FIFA, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Composición del jugador

Indonesia (5-4-1): Emil Audero; Elijero REJJERS, JORADI DIRECCIÓN, RIZKY RIDHO, SHAYNE PATHYA, MARC CLOTS, TJOE-ON, BUSCURA DE PULTERAH, MOVIMIENTO EGY DE VIRYY; Ramadán Sanata.

Taiwán (4-3-3): Huang Chiu Lin; Fong Shao Chi, Huang Tzu Ming, Lin Chih Hsuan, Chao Ming Hsiu; Kung Chih Yu, Tsai Meng Cheng, Tu Shao Chieh; Yao Ko Chi, Yu Chia Huang, Estama Jhon Miky Benchy.