Terreno de petróleo en el bloque Kampar Rampung, Energi Mega Persada es optimista de que la producción y el rendimiento financiero brillante

Yakarta, Viva – Subsidiaria PT PT La energía de Mega Persada TBK (ENGR), PT EMP Energi Riau, ha completado perforación Kayuara-20 Wells el lunes 15 de septiembre de 2025. La finalización de la perforación será seguida por la perforación de relleno para aumentar la productividad del bloque de aceite.

A lo largo del semestre I-2025, el bloque de aceite de kamparto ha publicado una producción promedio de 845 barriles de petróleo por día. Se espera que el pozo Kayuara-20 proporcione una contribución adicional de 200 barriles de petróleo por día.

Por lo tanto, la producción total desde el bloque de kamparto se ha convertido en más de 1,000 barriles de petróleo por día desde la tercera semana de septiembre de 2025



CEO de PT Energi Mega Persada, Syailendra Bakrie Foto : Viva/Mohammad Yudha Prasetya

«El éxito de la perforación de pozo Kayuara-20 es una prueba clara del compromiso de EMP al cumplir con la obligación de gestionar ciertas áreas de trabajo, al tiempo que aumenta la contribución de EMP a Producción nacional de petróleo«Syailendra fue citado por un comunicado oficial, jueves 18 de septiembre de 2025.

Syailendra reveló que su orgullo podría mostrar resultados positivos en un corto período de tiempo desde que la adquisición de los activos en marzo de 2024. Para obtener información, la perforación en el campo petrolero de Kayuara en el bloque de kamparto comenzó a funcionar el 25 de julio de 2025.

En línea con eso, el director de EMP, Tri Firmanto, enfatizó que la compañía continúa optimizando la productividad de los activos administrados en la cartera. Los resultados positivos del Kayuara-20 bien reflejan la capacidad de EMP para continuar creciendo orgánicamente.

El subdirector de la gerencia y el CFO EMP, Edoardus Ardianto, agregó que el aumento en la producción de petróleo desde el bloque de kamparto tendría un impacto positivo en el desempeño financiero de EMP. Es bastante optimista este año puede experimentar un aumento en la producción de petróleo y gas del año anterior.