Terremoto M 7.4 Shake Kamchatka Rusia, Tsunami Se emitieron advertencias tempranas

KamchatkaVIVA – Región costera este Kamchatka, Rusiaagitado terremoto Fortalecido M 7.4 el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 09:37:55 Wib. El epicentro del terremoto se encuentra en las coordenadas de 53,104 ° LU; 160,294 ° Este a una profundidad de 39.5 km.

Esto se obtuvo con base en el Informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El terremoto ocurrió a 111 kilómetros (km) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, el Centro de Administración Regional de Kamchatka. El epicentro tenía una profundidad de 39.5 kilómetros (km).

Tsunami saluda en las reglas de la costa oriental de Rusia

Informes de AFP, el terremoto también provocó una advertencia tsunami Del Centro de Advertencia del Tsunami del Pacífico.

La institución dijo: ‘Las ondas peligrosas’ tienen el potencial de ocurrir a lo largo de la costa de Rusia a una distancia de 300 km del epicentro.

Anteriormente, la advertencia de tsunami había sido emitida para la región costera del Lejano Oriente ruso, con olas peligrosas también podría ocurrir en Japón, Alaska y Hawai, después de que el devastador terremoto llegó a la costa de la península de Kamchatka el martes por la noche a las 23:24 GMT (o el miércoles por la mañana, 04.24 Wib).

El terremoto, que se medió originalmente por 7.5, se registró en alrededor de 23.24 hora local, alrededor de 136 km al sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, según la oficina de Geofísica de la Academia Rusa. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) evaluó el terremoto de 8.7.

Los residentes informaron que ocurrieron choques severos durante el terremoto inicial, lo que causó que los muebles vibraran, los electrodomésticos y la alarma del automóvil sonó.

Las paredes se derrumbaron en un jardín de infantes en Petropavlovsk-Kamchatsky, según el video de la escena, aunque no hubo bajas confirmadas.