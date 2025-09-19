Terremoto M 6.6 Shakes Nabire, se cortan varios edificios dañados y redes de telecomunicaciones

Yakarta, Viva – Terremoto Tierra con magnitud (m) 6.6 ocurrió en el distrito NabireProvincia Central de Papúa, hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Este fenómeno provocó un fuerte shock.

Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Informar que los residentes se asustan después de sentir un fuerte terremoto. El choque duró 2 a 3 segundos en la regencia de Nabire. Los residentes locales entraron en pánico y salieron de la casa para anticipar el impacto del terremoto. Agencia Regional de Gestión de Desastres (Bpbd) Nabire Regency realiza inmediatamente el monitoreo en el campo después del terremoto.

Los parámetros del terremoto recibidos por el Centro de Control de Operaciones BNPB (Pusdalops) registraron un terremoto M6.6 ocurrido a las 01.19 WIB. El epicentro se encuentra a 29 km al noroeste de Nabire con una profundidad de 24 km. Basado en el modelado del terremoto no tiene potencial de tsunami.



Ilustración – Sismógrafo registra vibraciones de terremoto.

Después del terremoto, los Pusdalops BNPB coordinaron con el Nabire Regency BPBD para obtener la última información de la situación. El jefe de BNPB Letjen Tni, el Dr. Suharyanto, ha instruido a su personal para que continúe coordinando y preparándose para el apoyo de recursos si el gobierno local necesita.

Diputado para la gestión de emergencias del mayor general de BNPB, Budi Irawan, enviará un equipo de reacción rápida (TRC) a Nabire hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Este paso se lleva a cabo para ayudar a BPBD en la rápida revisión de la situación y el impacto para que las necesidades logísticas básicas de los alimentos y la no alimentación se puedan obtener rápidamente.

El jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que su partido alertó la entrega de asistencia logística básica cuya cantidad se ajustaría a las necesidades en el campo.

Además, otros esfuerzos de respuesta a emergencias se ajustarán al impacto en el terreno, así como a la situación de respuesta de emergencia que el gobierno local determinará.

«La información inicial decía que no había informes de muertes. Mientras tanto, había información sobre las casas de los residentes afectados. Una serie de monitoreo inicial también mencionaron vidrios rotos en las instalaciones públicas del aeropuerto, el techo colapsó en la oficina del regente, una unidad de puente rota y la red de electricidad y telecomunicaciones», dijo.

Los oficiales de Nabire Regency BPBD todavía están en el campo para actualizar los datos de impacto del desastre.

Respondiendo a este fenómeno geológico, BNPB instó a los residentes a permanecer atentos y preparados para estar alertas, especialmente por el potencial de réplicas.

«Si los residentes desean regresar a sus respectivos hogares, asegúrese de que la estructura del edificio sea segura. Además, se espera que los residentes no sean noticias o información de Hoaks que generalmente se extiende a través de las redes sociales», dijo.