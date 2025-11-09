Terremoto de Majalengka, BMKG: debido a actividad de falla activa

Majalengka,VIVA – Terremoto Un terremoto tectónico de magnitud 3,1 sacudió el área de Majalengka Regency, Java Occidental, el domingo (11/09/2025) alrededor de las 10.01 WIB. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) dijo que el terremoto se produjo debido a la actividad activa de una falla en el área local.

El jefe de la Estación Geofísica BMKG de Bandung, Teguh Rahayu, explicó que los resultados del análisis mostraron que el epicentro del terremoto se ubicó en las coordenadas 6.84 de latitud sur y 108.22 de longitud este, precisamente en el área de Majalengka Regency, con una profundidad de 14 kilómetros.

«Al prestar atención a la ubicación del epicentro y la profundidad del hipocentro, el terremoto que ocurrió fue un tipo de terremoto poco profundo debido a la actividad activa de fallas en el área local», dijo Teguh en un comunicado recibido en Bandung, citado por ANTARA.

Según informes públicos, las vibraciones del terremoto se sintieron claramente en varios puntos de Majalengka. BMKG registró que la escala de intensidad del terremoto alcanzó III MMI, lo que significa que las vibraciones se sintieron claramente dentro de la casa y se sintieron como si pasara un camión grande.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido informes de daños a edificios ni víctimas debido al terremoto.

«Hasta las 10.20 WIB, los resultados del monitoreo de BMKG mostraron que no hubo réplicas», continuó Teguh.

Hizo un llamado a la población a mantener la calma y no dejarse influenciar fácilmente por información irresponsable.

«Se recomienda al público que mantenga la calma y no se deje influenciar por cuestiones cuya verdad no puede justificarse», dijo Teguh.

Aparte de eso, Teguh recordó al público que sólo confíe en la información oficial de BMKG que se difunde a través de canales de comunicación oficiales y verificados. (Fuente ANTARA)