Terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas; una persona muere

Manila, VIVA – Una persona murió como resultado terremoto Magnitud 7,4 que impactó en alta mar filipinadijo el viernes el director regional de la Oficina de Defensa Civil, Ednar Dayanghirang.

Según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió la madrugada del viernes.

«Acabo de hablar con el alcalde local, quien confirmó el primer número de muertos por el terremoto», dijo Dayanghirang al periódico Inquirer.

Un residente de la aldea montañosa de Calapagan, en la provincia de Davao Oriental, murió después de ser aplastado por un bloque de concreto, dijo, y agregó que la casa de un residente en el área también se derrumbó.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha dado instrucciones a las instituciones relacionadas para que lleven a cabo inmediatamente evacuaciones en las zonas costeras.

Actualmente, dijo el presidente, su partido está evaluando la situación sobre el terreno y garantizando que todos los residentes estén seguros.

«Ordeno al Consejo Nacional para la Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos, la Oficina de Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Guardia Costera de Filipinas y todas las agencias relacionadas que lleven a cabo inmediatamente evacuaciones en las zonas costeras, activen líneas de comunicación de emergencia y coordinen con los gobiernos locales», dijo el Presidente.

Marcos dijo que las operaciones de búsqueda y rescate aún estaban en preparación y se reiniciarían una vez que la situación fuera segura.

También hizo un llamado a los residentes a permanecer en terrenos elevados y alejados de la costa hasta que las autoridades lo declaren seguro. (Hormiga)