Terremoto de magnitud 6.1 golpea la provincia de Balikesir de Turquía; Uno asesinado







Una magnitud 6.1 terremoto Golpeó la provincia noroeste de Balikesir de Turquía el domingo, matando al menos a una persona y causando que más de una docena de edificios colapsen, dijeron las autoridades. Al menos 29 personas resultaron heridas. El terremoto, con un epicentro en la ciudad de Sindirgi, envió choques que se sintieron unos 200 kilómetros al norte en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de personas.

Una anciana murió poco después de ser retirada de los escombros de un edificio colapsado En Sindirgi, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo a los periodistas. Otras cuatro personas fueron rescatadas del edificio. Yerlikaya dijo que un total de 16 edificios colapsaron en la región, la mayoría de ellos abandonados y no utilizados. Dos minaretes de la mezquita también cayeron hacia abajo, dijo.

Ninguno de los heridos estaba en estado grave, dijo el ministro. Las imágenes de televisión mostraron equipos de rescate pidiendo silencio para que puedan escuchar signos de vida debajo de los escombros. Desastre de Turquía y Agencia de gestión de emergencias dijo que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una que mide 4.6, e instó a los ciudadanos a no ingresar edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió una declaración deseando a todos los ciudadanos afectados una rápida recuperación. «Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre, escribió en X. Pavo Se sienta en la parte superior de las principales fallas y los terremotos son frecuentes. En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 mató a más de 53,000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6,000 personas fueron asesinadas en las partes del norte de la vecina Siria.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





