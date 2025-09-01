Terremoto de magnitud 6.0 llega al sureste de Afganistán cerca de la frontera de Pakistán







Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió este Afganistán Cerca de la frontera de Pakistán el domingo por la noche, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El epicentro del terremoto estaba cerca de Jalalabad, provincia de Nangarhar, y tenía una profundidad de 8 kilómetros, dijo el USGS. Golpeó a las 11:47 pm hora local el domingo.

Naqibullah Rahimi, un portavoz de la Departamento de Salud Pública de Nangarhardijo que 15 personas resultaron heridas y llevadas al hospital local para recibir tratamiento.

Hubo un segundo terremoto unos 20 minutos después en la misma provincia, con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 10 kilómetros.

Un terremoto de magnitud 6.3 golpeó a Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El Gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas perecieron.

La ONU dio un número de muertes mucho más bajo de aproximadamente 1.500. Fue el desastre natural más mortal para atacar a Afganistán en la memoria reciente.

