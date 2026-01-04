Terremoto De Magnitud 2,8 Sacude Aceh Esta Mañana, BMKG Revela La Causa

Aceh, LARGA VIDA – Un terremoto tectónico de magnitud 2,8 sacudió Bener Meriah Regency, provincia de Aceh, la madrugada del domingo. El terremoto ocurrió alrededor de las 03.54 WIB y fue sentido por los residentes en varias áreas circundantes.

Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica o BMKG confirmó que el terremoto fue clasificado como un terremoto superficial provocado por la actividad falla activa en la región.

«Al prestar atención a la ubicación del epicentro y la profundidad del hipocentro, el terremoto que ocurrió fue un tipo de terremoto poco profundo debido a la actividad activa de la falla», dijo el jefe del Centro MKG Región I, Hendro Nugroho en Medan, Sumatra del Norte, el domingo 4 de enero de 2026, citado por Antara.

Según los resultados del análisis del BMKG, el epicentro del terremoto se encontraba en las coordenadas 4,75 grados de latitud norte y 96,81 grados de longitud este. Se registró que la ubicación del epicentro estaba en tierra, a unos seis kilómetros al oeste de Bener Meriah Regency, con una profundidad de hipocentro de seis kilómetros.

Según los informes, las personas en el área de Bener Meriah en el centro de Aceh sintieron las vibraciones del terremoto. La intensidad del sismo estuvo en la escala MMI III a IV, el cual se sintió generalmente dentro de la casa e hizo temblar objetos livianos.

Aunque causó pánico entre los residentes, hasta ahora no ha habido informes de daños a edificios ni víctimas como resultado de este incidente.

BMKG insta a la población a mantener la calma y no creer fácilmente en informaciones cuya veracidad no está clara, especialmente las que circulan en las redes sociales.