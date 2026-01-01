Terraplén roto, Aceh Tamiang nuevamente afectada por inundaciones

Jacarta – Inundación golpear el área de nuevo Aceh Tamiang esta noche. Esto se debió a que el terraplén del río en Kampung (pueblo) Raja, distrito de Bendahara, supuestamente se rompió, provocando que el agua se desbordara y sumergiera nuevamente las áreas residenciales locales.

«Nuestro pueblo se ha vuelto a inundar debido a el terraplén se rompió «Aún no ha sido reparado», dijo el jueves el líder juvenil de la zona de Bendahara Hilir, M Daud, en Aceh Tamiang.

M Daud explicó que el incidente de ruptura del terraplén en Kampung Raja ocurrió el jueves alrededor de las 18:00 horas, y a las 21:00 horas la inundación se volvió más generalizada.

El punto donde se rompió el terraplén fue en la carretera que conecta los subdistritos de Bendahara y Seruway. Finalmente, el agua del río se desbordó sobre la carretera y zonas residenciales que anteriormente habían sido devastadas por inundaciones repentinas quedaron nuevamente sumergidas.

«Como resultado de la rotura del terraplén, Kampung Raja, donde muchas personas todavía se refugiaban en tiendas de campaña, quedó nuevamente sumergida en las inundaciones», dijo.

Se estima que los residentes llegaron desde las zonas aguas arriba del río debido a las fuertes lluvias en las montañas. M Daud reveló que como resultado de la inundación repentina del 26 de noviembre de 2025, muchos diques de ríos en la costa del distrito de Bendahara resultaron dañados y aún no habían sido reparados.

«La ruptura de varios diques en la costa de Bendahara se debió a inundaciones repentinas en noviembre de 2025, que afectaron varios puntos, a saber, Kampung Raja, Lubuk Batil y Marlempang», dijo.

«Hoy nos preocupa que si recibimos noticias sobre la intensidad de las fuertes lluvias en la zona de arriba, los pueblos de abajo podrían volver a inundarse porque el dique que sujeta el río ya se ha roto», añadió el señor Daud.

Por otra parte, la aldea de Selamat, distrito de Tenggulun, la noche del pasado miércoles (31/12) también se inundó debido al desbordamiento del río en la atracción turística de baño del Monte Pandan.

Sin embargo, basándose en información de Datok Penghulu (jefe de la aldea), Kampung Selamat, Suherman afirmó que la inundación no duró mucho y retrocedió en cuestión de horas.

«El agua entró en la aldea hasta la zona de la torre y se dirigió hacia el monte Pandan. Las inundaciones fueron causadas por fuertes lluvias en la zona superior. No hubo víctimas y los residentes fueron evacuados, sólo las inundaciones pasajeras», dijo Suherman. (Hormiga)