Terminando la gira extranjera, Seskab Teddy dijo que Prabowo trajo una inversión ‘Souvenir’

Amsterdam, vivo – El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ha completado una serie de visitas extranjeras que han estado ocurriendo desde el 19 de septiembre de 2025. La larga gira del presidente en el extranjero esta vez es principalmente para asistir a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) en Nueva York, Estados Unidos.

Leer también: La delegación estatal es compacta, salga cuando el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU



«Entonces, el 26 de septiembre de 2025, el Sr. Presidente Prabowo Subianto ha terminado de llevar a cabo una serie de visitas extranjeras en la Asamblea General de la ONU principal. Y en 6 días visitó 4 países», dijo. Seskab Teddy En su declaración, cita el sábado 27 de septiembre de 2025.

Japón se convirtió en el primer país en ser visitado brevemente por el presidente Prabowo visitando el pabellón Indonesia en la Osaka 2025 Expo. Según él, según el informe del Ministro de PPN/Jefe de Bappenas Rachmat Pambudy, a partir del evento de cinco años, se registró un compromiso inversión por un monto de USD23.8 mil millones o alrededor de RP380 billones.

Leer también: Prabowo y el rey de los Países Bajos acordaron el regreso de los objetos históricos indonesios



Luego, en los Estados Unidos, el presidente Prabowo tuvo el honor de pronunciar un discurso en tercer lugar en la Asamblea General de la ONU, después de Brasil y Estados Unidos. El discurso pronunciado por el presidente Prabowo antes de los 193 países miembros de la ONU, según Seskab, recibió muchas apreciaciones y admiración de los líderes mundiales.

«Valiente, firme, concreto. Hay un presidente de los Estados Unidos que puede ver por usted mismo, luego por el primer ministro de Canadá, luego el rey de los holandeses, entonces esta mañana también el presidente Macron lo llamó inmediatamente expresó su aprecio y orgullo por el discurso del presidente», dijo.

Leer también: Análisis de la toalla de cascabel si Israel es descalificado en la Copa Mundial 2026





El presidente indonesio, Prabowo Subianto, llegó a Osaka, Japón Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Además, el presidente Prabowo también se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien confirmó el apoyo al desarrollo de la Academia de Fútbol Jóvenes Indonesios.

«En el futuro cercano el 9 y 12 de octubre, si no me equivoco, el equipo nacional de Indonesia se desempeñará en la cuarta calificación de la Copa Mundial. No es fácil, pero no es imposible que Indonesia califique en la Copa del Mundo. Y pedimos que más tarde todo salga de acuerdo con el plan y neutral», dijo Teddy.

Teddy explicó que la breve visita del presidente Prabowo en Canadá también resultó en logros estratégicos. Aunque la visita del Jefe de Estado de Canadá no pasó la noche, dijo, pero el jefe de estado fue recibido directamente por el gobernador general Mary Simon, y se reunió con el primer ministro canadiense (PM), Mark Carney.

En esa ocasión, Indonesia y Canadá firmaron oficialmente el Acuerdo de Asociación Económica de Indonesia (ICA CEPA).

«El punto es el 90.5 por ciento de las tarifas de bienes, Canadá eliminará los productos indonesios. Y eso ciertamente tiene un impacto positivo, muy positivo para el comercio de importaciones indonesias», dijo Teddy.

Desde Canadá, el presidente Prabowo se dirigió a los Países Bajos, el momento de esta visita fue especial, porque no solo fue aceptado por el rey Willem-Alexander como jefe del estado de los Países Bajos, sino también la Reina Máxima en el Palacio Huis Ten Bosch, los Países Bajos.



Prabowo dio un comunicado de prensa con el primer ministro canadiense (PM), Mark Carney Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La reunión oficial marcó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países, incluido el acuerdo holandés de devolver alrededor de 30 mil objetos y artefactos javaneses históricos, así como fósiles y documentos indonesios.