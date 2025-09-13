Terminando el ayuno del título indonesio, Christo/Rifqi M25 M25 Double Champion 7 Bali Serie

VIVA – Dobles de los hombres indonesios, Christopher Rungkat y Muhamad Rifqi Fitriadi, finalmente logró decidir la sed del título después de convertirse en campeón en la serie Amman Men’s World Tennis Championship 7 M25 en Nusa Dua, Bali.

Apareciendo en la final, Christo/Rifqi derrocando con éxito la cuarta semilla de Malasia-Japan, Mitsuki Wei Kang Leong/Koki Matsuda. Jugando en el campo una región ITDC NUSA Dua, la pareja anfitriona parecía impresionante desde el primer set. Ganaron 6-0 sin dar la oportunidad del oponente de ganar números.

Sin embargo, Leong/Matsuda se levantó en el segundo set. La pareja de Gado-Gado respondió bien y logró responder 6-2, por lo que el partido debe determinarse a través de Super Titebrok.

En el set decisivo, Christo/Rifqi nuevamente parecía agresivo. Estaban muy por delante de 9-4 antes de que el oponente pudiera alcanzar hasta 7-9. Finalmente, la derecha de Matsuda sopla para garantizar la victoria de Christo/Rifqi con un puntaje de 10-7.

«Una victoria muy fácil en el primer set me hace complaciente para que lo haga menos concentrado y sorprendido cuando el oponente comienza a poder responder bien en el segundo set. Pero al comenzar a aumentar el rendimiento de Rifqi, en el rompimiento de la superescencia se puede dominar y finalmente producir los resultados de la victoria», dijo Christopher Rungkat después del partido.

Mientras tanto, Rifqi dijo que estaba orgulloso de ganar el título con sus mayores, especialmente frente al público mismo.

«Logró su segundo título con Christo a lo largo de la participación de la gira de tenis mundial de ITF lo hizo orgulloso y agradecido de poder ganar el título ante el público mismo», dijo Rifqi.

«Los resultados de este campeón también se motivaron a sí mismo y a Christo que fueron considerados como sus mentores, para estar más centrados en algunos de los torneos en el futuro, y esperaba que el pico pudiera ganar una medalla de oro en los Juegos del Mar Thai», dijo Rifqi.

Para este título, Christo/Rifqi tiene derecho a premiar el dinero de USD 1.782, 25 puntos adicionales y un trofeo. Mientras que Leong/Matsuda como subcampeón trajo a casa USD 1.023 más trofeo.

Sector único

En el número de singles masculinos, la primera semilla de Inglaterra, Max Basing, regresó a la final después de deshacerse de jugador de tenis India, SD Prajwal Singh, con un puntaje de 6-3 y 6-2.

La final traerá la base con la segunda semilla de Francia, Arthur Weber, quien anteriormente conquistó Niccolo Catini a través del set recto 7-6 (5) y 6-4 en 1 hora 33 minutos.