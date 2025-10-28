¡Termina la polémica sobre la valla de hormigón de GWK! Diez decisiones revocadas en la aldea tradicional Ungasan de Paruman

Badung, VIVA – Polémica entre los residentes de la aldea tradicional de Ungasan y la dirección Garuda Wisnu Kencana (GWK) relacionado pagar Finalmente se ha terminado el hormigón que había bloqueado el acceso a los residentes.

Lea también: GWK y el gobierno regional de Bali acuerdan el acceso por carretera de los residentes, aquí está el resultado



En una reunión de coordinación en la oficina de Ungasan Perbekel, el lunes 27 de octubre, se acordó que el acuerdo de préstamo para uso de tierras entre el gobierno de Badung Regency y la dirección de GWK para el acceso por carretera de los residentes era legalmente válido.

Aparte de eso, los resultados de la decisión de la Aldea Tradicional de Ungasan, en forma de acta número 06.1/DAU/X/2025, que contenía 10 puntos de demandas contra GWK, también fueron oficialmente revocados y declarados inválidos.

Lea también: El gobierno provincial de Yakarta preparará el cruce de Pelican en la estación de Cikini





Preparativos de GWK para la cena de bienvenida del X Foro Mundial del Agua (Doc: Antara Foto) Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

La reunión se celebró en la sala principal del tercer piso de la oficina de Ungasan Perbekel, distrito de South Kuta, Badung Regency, y contó con la presencia del jefe del subdistrito de South Kuta, Ketut Gede Arta, y el secretario del subdistrito, Ungasan Village Perbekel I Made Kari, el líder de la aldea tradicional de Ungasan, I Wayan Disel Astawa, el presidente del LPM de Ungasan, I Made Nuada Arsana, así como a todos los funcionarios tradicionales de la aldea y representantes de los residentes.

Lea también: Para evitar que los pasajeros salten la barandilla, la estación de Cikini construirá un JPO



En esta ocasión, Bender I Wayan Disel Astawa, de la aldea tradicional de Ungasan, dijo que la aldea tradicional no extenderá el problema anterior, que se había facilitado a los niveles provincial y distrital.

Además, el acuerdo de préstamo para uso entre el gobierno de Badung Regency y la dirección de GWK también tiene fuerza legal clara. Por eso, mediante esta decisión, enfatizó que no había nada más de qué preocuparse.

«La conclusión de la reunión de hoy es que básicamente queremos que se reabra la carretera comunitaria de Ungasan en Banjar Giri Dharma. Ahora la comunidad puede dar un suspiro de alivio, entonces, ¿de qué podemos preocuparnos más?», dijo Disel.

Disel subrayó que todas las decisiones anteriores derivadas de Paruman, incluida la amenaza de ocupar la puerta GWK, han sido oficialmente revocadas y ya no son válidas. Esto incluye permisos para actividades en GWK, que también se facilitarán nuevamente. Dijo que esto es en beneficio del turismo de la zona.

«Hoy la decisión ha sido aceptada por todos, todo está claro, no hay manifestaciones. Hoy está terminado y no habrá más problemas. Incluso el permiso para las actividades en GWK, lo estamos aplicando, porque tampoco queremos obstaculizar los intereses turísticos», subrayó.