Terence Crawford vs Canelo Álvarez atrae a 41 millones de espectadores en Netflix

La victoria de Terence Crawford sobre Saúl «Canelo» Álvarez atrajo a una audiencia considerable sobre Netflix.

El combate, que tuvo lugar en el Allegiant Stadium en Nevada el 13 de septiembre, atrajo una audiencia promedio de minuciosidad (AMA) de 36.6 millones de espectadores en vivo+el mismo día, según Videamp y Netflix. En Live+1, ese número aumentó a 41.4 millones de espectadores. Solo la audiencia estadounidense representó 20.3 millones de espectadores en Live+el mismo día.

El evento alcanzó su punto máximo en 24 millones de corrientes concurrentes y alcanzó el puesto número uno en Netflix en 30 países, incluidos Estados Unidos, México, el Reino Unido, Australia, Canadá y más.

A modo de comparación, el partido de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul en noviembre de 2024, que fue la primera incursión de Netflix en el boxeo en vivo, atrajo a un AMA de 108 millones de espectadores y alcanzó su punto máximo en 65 millones de corrientes concurrentes. Más recientemente, el tercer enfrentamiento de Katie Taylor y Amanda Serrano atrapó a un AMA de 6 millones de espectadores en julio.

Crawford derrotó a Álvarez por una decisión unánime después de 12 rondas para ganar el campeonato súper mediano indiscutible. Según Netflix, 70,482 personas asistieron en persona y generaron una puerta de $ 47 millones.

En otra parte de la tarjeta principal, Callum Walsh derrotó a Fernando Vargas Jr., mientras que Mohammed Alakel venció a Travis Kent Crawford. Ambas peleas fueron decisiones unánimes. Christian M’Billi también luchó contra Lester Martínez con un sorteo dividido en una pelea súper mediana.

Además del boxeo, las ambiciones deportivas en vivo de Netflix incluyen la doble partida de Navidad de la NFL y las transmisiones semanales de «Monday Night Raw» de WWE. El último programa ha hecho que el Top 10 Global de Netflix cada semana haya estado disponible en el servicio a partir de enero de 2025.