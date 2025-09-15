Terence ‘Bud’ Crawford envía un mensaje críptico en la jubilación

Terence «Bud» Crawford tiene poco más que lograr en su legendaria carrera después de derrotar a Canelo Álvarez en el Pelea de Netflix provocando algunas especulaciones de que el boxeador podría retirarse. Crawford es un perfecto 42-0 después de publicar la mayor victoria de su carrera.

Minutos después de molestar a Álvarez, Max Kellerman de Netflix le preguntó a Crawford si los fanáticos acababan de presenciar la última pelea de su carrera. Crawford permaneció sin compromiso sobre su futuro.

«Como dije antes, no lo sé», respondió Crawford durante la entrevista posterior al partido del 14 de septiembre de 2025. «Tengo que sentarme con mi equipo, y vamos a hablar de eso».

Esto es lo que necesita saber sobre el futuro de Crawford en el boxeo.

¿Quién luchará Terence Crawford a continuación?

Si Crawford elige defender su corona, queda por ver con quién pelearía la estrella a continuación. Después de la pelea, Álvarez dejó la puerta abierta a una posible revancha, pero no está claro si Crawford comparte este mismo deseo.

«Pero parece que la próxima pelea de Crawford podría llegar a la división en la que se saltó para alcanzar el peso súper mediano». Alex Pattle de Independent Detallado en una historia del 14 de septiembre titulada, «¿Quién luchará en Terence Crawford después después de una victoria que define el legado sobre Canelo Alvarez?»

«En el peso mediano, los campeones son: Janibek Alimkhanuly, quien posee los cinturones de la OMB e IBF; Carlos Adames, el campeón del CMB; y Erislandy Lara, el titular del título de la AMB», continuó Pattle.

«También fue en el peso mediano que Chris Eubank Jr y Conor Benn se enfrentaron en abril, y donde los británicos se reunirán nuevamente en noviembre. El ganador de ese concurso podría enfrentar a Crawford en un enfrentamiento de alto perfil».

El caso de Terence ‘Bud’ Crawford para retirarse

Crawford tiene la oportunidad de viajar al atardecer sin haber probado una pérdida mientras derrota a uno de los principales boxeadores de esta época. Hay un caso fuerte para que Crawford se retire, proporcionando a los fanáticos una de las mejores peleas de su carrera al tiempo que muestra una capacidad de élite para luchar en múltiples clases de peso.

«Con la victoria, Crawford ingresa a un club exclusivo como el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones para ganar un estatus indiscutible en tres clases de peso (peso welter junior, peso welter y súper mediano)», «,», «,», «. Andreas Hale de ESPN Escribió en una historia del 14 de septiembre titulada: «Después de derrotar a Canelo, ¿es Crawford el mejor luchador de su generación?»

«Si decide colgar los guantes después de la actuación del sábado (y quién podría culparlo si lo hiciera), se retiraría con un récord de 42-0 con 31 nocauts, un campeón mundial de cinco divisiones (indiscutible en tres) y una victoria sobre el hombre ampliamente considerado la cara del boxeo con relativa facilidad».

Canelo Alvarez dejó la puerta abierta para jubilarse después de la pérdida vs. Terence Crawford

«Me siento genial compartir el anillo con grandes luchadores como él … Ya hice mucho en el boxeo. Mi legado ya está allí, y todavía estoy tomando riesgos, porque me encanta el boxeo». Clase pura de Canelo Álvarez después de su derrota ante Terence Crawford. Respeto ❤️ #Canelocrawford pic.twitter.com/vdv4rkwbhq – Netflix Sports (@netflixsports) 14 de septiembre de 2025

También se le preguntó a Álvarez sobre su futuro y si la estrella quiere boxear nuevamente después de su rara pérdida. El boxeador jugó a Coy mientras dejaba la puerta abierta para su jubilación.

Álvarez indicó anteriormente que no peleará más allá de los 37 años, lo que potencialmente le daría a la estrella dos años adicionales en el ring.

«Mi cuerpo está bien, puedo seguir luchando durante varios años más», dijo Álvarez en mayo, por segundo.com. “37 es la edad que quiero retirar, no para que el boxeo me retire.

«No necesito hacerlo por el dinero o el legado, dije que iba a retirarme a los 37 años y estoy seguro de que lo haré».