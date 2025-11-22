Tercera vez en una semana Prabowo se reúne con Dasco, esta vez discute cuestiones legales

Bogor, VIVA – Presidente Prabowo Subianto recibió al vicepresidente RPD Rhode Island Sufmi Dasco Ahmad en su residencia en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el sábado, para discutir la evolución de diversos temas ley en la patria.

Según el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, en una publicación en la cuenta de Instagram de la Secretaría del Gabinete, la reunión se desarrolló con la entrega de una serie de cartas e informes escritos de varias regiones traídos por Dasco.

«El presidente Prabowo luego discutió el desarrollo de varios problemas legales que ocurren actualmente en el país», dijo Teddy cuando fue confirmado.

Prabowo se reunió con el vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad

Este es el tercer encuentro entre Prabowo y Dasco esta semana.

Anteriormente, el jueves 20 de noviembre, Prabowo y Dasco se reunieron en el Palacio Merdeka, Yakarta, para discutir diversos temas, a saber, el bienestar de los mototaxis en línea y la implementación de la peregrinación Hajj en 2026.

En ese momento, ambos destacaron cuestiones que eran de interés público, incluidos los esfuerzos para llevar justicia y protección social a la profesión de mototaxista en línea.

Además de las cuestiones de bienestar y servicio público, Dasco también transmitió las aspiraciones de los jefes de aldea que son miembros de la Asociación de Jefes de Aldea de Indonesia (AKSI).

Teddy explicó que los jefes de aldea esperaban que los programas emblemáticos del gobierno, como Comidas Nutritivas Gratuitas y la Cooperativa de Aldeas Rojas y Blancas, pudieran priorizar los intereses de las comunidades de las aldeas y fomentar el crecimiento económico local.

La segunda reunión también tuvo lugar el lunes 17 de noviembre en el Palacio Merdeka. En ese momento, Prabowo y Dasco discutieron una serie de programas estratégicos, tanto en el campo del deporte, como en el downstreaming y en la política y la seguridad.

En el sector deportivo, el presidente Prabowo discutió los planes para construir un complejo integral de instalaciones de entrenamiento para un centro de atletas, así como el envío de las principales ramas deportivas de Indonesia para un entrenamiento intensivo en el extranjero.

En el sector económico, el Presidente discutió el objetivo de crecimiento económico de al menos el 8 por ciento y el establecimiento de políticas diseñadas para brindar beneficios directos a la sociedad.

El presidente también quiere acelerar la implementación del programa downstream que involucra a los sectores upstream y downstream y una participación regional activa que está actualmente en marcha.

En el sector político y de seguridad, Prabowo y Dasco discutieron los últimos acontecimientos en el sector político y de seguridad, con un enfoque en mantener la estabilidad y una sensación de seguridad para la sociedad. (Hormiga)