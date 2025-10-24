Tercer trimestre-2025, BTN obtiene un beneficio neto de 2,3 billones

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk publicado dos neto de 2,3 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025. Este valor crece dos dígitos que asciende al 10,6 por ciento año tras año (interanual) en comparación con el mismo período del año pasado de 2,08 billones de IDR.

Logro de beneficio neto BTN desencadenado por ingresos por intereses crédito que aumentó un 18,8 por ciento interanual a 26,57 billones de IDR hasta finales de septiembre de 2025, superior al aumento de los gastos por intereses, que fue del 2,5 por ciento interanual a 13,81 billones de IDR. El aumento de los gastos por intereses se puede mantener estable en consonancia con los esfuerzos de la empresa por aumentar la adquisición de depósitos de bajo coste.

Estos esfuerzos dieron como resultado que los ingresos netos por intereses aumentaran un 43,5% interanual hasta los 12,76 billones de IDR a finales del tercer trimestre de 2025, así como que el margen de intereses neto (NIM) aumentara 101 puntos básicos (pb) hasta el 3,9% con respecto al mismo período del año anterior del 2,9%. Las eficiencias realizadas también dieron como resultado que la relación costo-ingreso (CIR) disminuyera al 47,8% hasta el tercer trimestre de 2025, desde el mismo período del año pasado del 59,9%.

«BTN registró otro beneficio neto en el tercer trimestre de 2025 gracias a nuestra coherencia en el mantenimiento del crecimiento empresarial, especialmente en la financiación del sector inmobiliario y diversas transacciones financieras en beneficio de la economía en su conjunto. Este esfuerzo se llevó a cabo apoyado en el principio de prudencia y cálculo cuidadoso de las necesidades del mercado», dijo el presidente y director de BTN, Nixon LP Napitupulu, en una declaración escrita en Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Director de BTN Nixon LP Napitupulu.

Nixon dijo que el público sigue confiando en BTN como el banco preferido para las transacciones, como se refleja en el crecimiento de los depósitos que alcanzó el 16,0% interanual hasta el tercer trimestre de 2025, hasta 429,92 billones de IDR, desde la misma posición del año pasado de 370,75 billones de IDR. BTN registró un crecimiento de DPK por encima del crecimiento de la industria bancaria, que fue del 11,18% interanual a finales de septiembre de 2025.

El crecimiento de los depósitos estuvo respaldado por un aumento de los depósitos minoristas, que tienen costos más bajos que los depósitos institucionales a gran escala. Además de eso, BTN también mantuvo el crecimiento de los fondos de bajo costo (cuenta de ahorro en cuenta corriente/CASA) que casi alcanzó la mitad del DPK total de BTN por trimestre III-2025, incluido esto provocado por un aumento en las transacciones en Bale por la aplicación BTN.