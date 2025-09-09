Tercer discurso de Prabowo en la Asamblea General de la ONU, después de Donald Trump y el presidente Brasil

Yakarta, Viva -Accasis de la República de Indonesia a los Estados Unidos, Dwisuryo Indroyono Soesilo declaró que el presidente Prabowo fue reconocido por la comunidad internacional, ya que Indonesia consiguió el tercer lugar para hablar en la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNAGA).

Habla en una entrevista especial con Entre En Yakarta, el martes, el embajador Dwisuryo explicó que el primer orden de hablar fue celebrado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el anfitrión que también fue miembro del Grupo G7, G20, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, ocupa el segundo lugar, lo que representa la organización de la cooperación económica y política de BRICS. Entonces el presidente de Indonesia Prabowo Subianto Como uno de los países no alineados, ocupa el tercer lugar.

Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

«Indonesia está en tercera posición, que representa a uno de los países fuertes que no son de bloque del mundo. Por lo tanto, esto es algo que quiero compartir, en menos de un año desde que se inaugura, el presidente Prabowo ha sido bien conocido y bien recibido por la comunidad internacional», dijo el embajador Dwisuro.

Dwisuryo, quien acaba de nombrar como embajador el 25 de agosto y estaba esperando la emisión de una carta de confianza antes de irse a Washington, enfatizó que la presencia del presidente Prabowo en UNGA fue un impulso importante para la diplomacia del país porque esto sería la presencia del primer presidente indonesio desde los últimos 10 años.

El séptimo presidente Joko Widodo, en 10 años de su liderazgo, decidió no asistir directamente a la sesión de la Asamblea General de la ONU, y delegó al Ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, Retno LP Marsudi, para pronunciar un discurso en representación de Indonesia.

«Creo que esta es la primera vez en los últimos 10 años que ha dado un presidente de Indonesia discurso «En la sesión de la Asamblea General de la ONU, y como sabemos, hay alrededor de 200 países miembros de la ONU», dijo.

El jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Hasan Nasbi dijo que el presidente Prabowo Subianto pronunciaría un discurso el primer día de UNGA en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025.

Con respecto a su material del habla, Hasan dijo que PCO no podía proporcionar ninguna información e invitó al público a escuchar directamente cuando el presidente estuvo presente directamente y pronunció un discurso en la sede de la ONU.

«El presidente será programado para un discurso el primer día y el tercero el 23 de septiembre», dijo Hasan Nasbi respondió a las preguntas de los periodistas cuando se reunió en la oficina de PCO, Yakarta, martes (8/26) por la noche. (Hormiga)