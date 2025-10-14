Terapeuta ABG de Delta Spa que murió en Pejaten solicitando trabajo con una tarjeta de identificación diferente, ¿de quién es?

Jacarta – Terapeuta spa con las iniciales RTA (14), que se dice que se aplica en Delta Spa, Pejaten, sur de Yakarta, utiliza una identidad asincrónica.

Lea también: La policía revela nuevos datos sobre el misterio de la muerte de un terapeuta ABG en Pejaten, la víctima consiguió trabajo en TikTok



Por esta razón, investigadores de la Unidad de Servicios para Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta están investigando cómo se llevó a cabo el proceso de reclutamiento. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionado adjunto. Policía La imagen de Ayu.

«Hasta ahora lo que hemos asegurado es sólo el KTP y el KK. Son diferentes, los nombres son diferentes. Las edades son diferentes», dijo, el martes 14 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Trágico! Adolescente de 11 años en prisión asesinada por su propio vecino y abusada sexualmente después de su muerte



No sólo eso, la policía también sospecha que hay otros grupos que actúan como reclutadores o distribuidores de víctimas. Se ha enviado al propietario del spa y a las partes relacionadas una invitación para la inspección que está prevista para esta semana.

«Para la convocatoria, haremos la invitación esta semana. Actualizaremos más adelante», dijo.

Lea también: Cronología del fraude con el pretexto de ayudar a la Policía Nacional, ¡750 millones de IDR flotaron!



La dirección del balneario afirmó que desconocían si la identidad de la víctima, que aún era un adolescente, difería de los datos originales.

«Más adelante estudiaremos más a fondo los hechos, también los recopilaremos y luego proporcionaremos más actualizaciones», dijo.

La policía ahora también está colaborando con el Servicio de Registro Civil y de Población de Indramayu (Dukcapil) para investigar la exactitud de los datos de las víctimas.

«Ya sea una identidad falsa o la identidad de su familia o amigos, lo confirmaremos más tarde. Enviaremos una invitación el jueves. Más tarde, en cuanto a la confirmación, todavía no tenemos más información. Más tarde, incluso si hay novedades, les informaremos», dijo Citra nuevamente.

Anteriormente se informó que una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, se sospechó que la víctima era terapeuta. Sin embargo, la policía no especificó dónde trabajaba habitualmente.

«Correcto (terapeuta)», dijo.