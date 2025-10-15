Teoscar Hernández, de los Dodgers, abandona el embrujado hotel de Milwaukee

Getty

lLos Angeles Dodgers jardinero Teóscar Hernández reveló que él y su esposa decidieron abandonar el hotel del equipo en Milwaukee antes del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Como informó Fox NewsDecidieron irse no porque se sintieran incómodos o no les gustara su hotel, sino por los fantasmas.

La pareja se había alojado en el histórico Pfister Hotel, una conocida parada para visitar Grandes Ligas equipos que también son famosos por supuesta actividad paranormal.

Hernández dijo que su esposa, Jennifer, estaba inquieta por las historias de las familias de otros Dodgers sobre luces parpadeantes, pasos extraños y puertas que se abrían solas misteriosamente.

“No creo en fantasmas”, dijo Hernández al New York Post. «Me he alojado allí antes y nunca vi ni oí nada. Pero mi esposa dijo que no quería quedarse allí, así que tuvimos que buscar otro hotel».

El hotel embrujado

Hernández no es el primer Dodger que se mantiene alejado del Pfister.

Apuestas Mookie ha optado por reservar Airbnbs en lugar de alojarse en el hotel del equipo, citando los mismos rumores sobrenaturales que han circulado durante años entre los jugadores visitantes.

Hernández agregó que algunos de sus compañeros también han mencionado sucesos extraños en el hotel:

«En algunas habitaciones, las luces se apagan y encienden. Y en las puertas, hay ruidos, pasos, cosas así, no lo sé».

A pesar de las extrañas circunstancias, Hernández no dejó que la medida afectara su juego. El veterano jardinero conectó un jonrón en la segunda entrada del Juego 2.

Perspectivas de la serie NLCS

Los problemas del hotel de los Dodgers fueron los únicos problemas que tuvieron en su viaje por carretera a Milwaukee.

En el campo, los Dodgers han sido dominantes y han tomado una ventaja de 2-0 en la serie sobre los cerveceros.

Blake Snell marcó la pauta en el Juego 1, entregando ocho entradas en blanco con 10 ponches y permitiendo solo un hit. Se convirtió en el primer Dodger en lanzar ocho entradas en blanco en la postemporada desde Clayton Kershaw en 2020.

Yoshinobu Yamamoto Siguió con una joya de juego completo en el Juego 2, el primer juego completo de postemporada de los Dodgers desde 2004. Yamaotoo ponchó a nueve y permitió sólo una carrera y cuatro hits en una victoria de 5-1.

Combinados, Snell y Yamamoto han registrado una efectividad de 0.53 en los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, silenciando los bates de Milwaukee y poniendo a Los Ángeles en control firme de la serie.

La esposa de Teoscar, Mookie Betts, y el resto de los Dodgers esperan que el equipo pueda terminar la serie en casa ganando dos de los próximos tres juegos en el Dodger Stadium para que no sólo puedan asegurar un lugar en la Serie Mundial, sino también evitar regresar al embrujado Hotel Pfister en Milwaukee para un potencial Juego 6.