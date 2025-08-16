Teoría del final de los sueños explicó, el libro de Ava Reid a la adaptación de la película

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de Abrir Reid‘s «Un estudio en ahogamiento«Secuela», «Una teoría del sueño«Lanzado el 29 de julio por HarperCollins.

«Una teoría del sueño», el seguimiento esperado de Ava Reid a su exitosa novela de fantasía de YA «A Drowning», ha aterrizado en los best-sellers del New York Times, Lista esta semana Después de su lanzamiento del 29 de julio.

La novela fue el libro final en una duología después de dos estudiantes universitarios, Effy Sayre y Preston Héloury, que se embarcan en un romance en ciernes mientras se enfrentan a las consecuencias de la experiencia extraña y fantástica que tuvieron en «un estudio en ahogamiento». Effy, quien ha estado plagado de su relación con el Rey de las Hadas durante la mayor parte de su vida, está libre de su comprensión en «una teoría del sueño» gracias a la ayuda de Preston, pero luchando con su identidad ahora que ha cambiado tanto fundamentalmente.

Preston, siempre el escéptico, se enfrenta a su propio mundo de los sueños esta vez y tiene que luchar contra las fuerzas para permanecer en realidad con Effy. Todo esto, mientras que tanto Effy como Preston están tratando de demostrar la verdad sobre el trabajo de un autor famoso en medio de una guerra en curso entre sus dos países de origen.

Se resuelve con una propuesta y una promesa de un feliz para siempre, pero no antes de que varios pinceles con muerte y pesadillas cobren vida.

Aquí, Reid discute con Variedad El final de «una teoría del sueño», y cómo no es la conclusión «verdadera» de la historia de Effy y Preston, planes para su próximo libro centrado en los adultos, «Innamorata» y el progreso para la adaptación cinematográfica de uno de sus libros.

Al final de «A Theory of Dreaming», Preston elige mantener toda su experiencia fantástica de todo el libro privado y no revelar lo que le sucedió a Effy. ¿Por qué toma esta decisión y crees que le dirá algún día?

No creo que él le lo diga. Creo que para él, sus experiencias en «una teoría del sueño» son como las experiencias de Effy fueron en «un estudio en ahogamiento». Y Preston nunca ve una manifestación física del rey de las hadas, y eso está bien, porque cree Effy y cree que los sentimientos y el dolor que ha experimentado son reales para ella, y eso es lo importante. Y creo que Preston expresará su dolor y su dolor, como lo hace al final cuando visitan la tumba de su padre.

Y creo que eso es lo importante y esa siempre ha sido la narrativa a través de estos libros: la verdad no es una cosa objetiva, y significa algo diferente para todos. Y lo que importa más que la verdad es la creencia, y mientras Effy crea Preston, cree su dolor y le importa sus sentimientos, eso es más importante que tener pruebas o pruebas contundentes de lo que le ha pasado.

¿El próximo libro acompañante ilustrado, «Un archivo de romance», revelará más de la vida de Effy y Preston después de «una teoría del sueño»?

Entonces es un libro dividido en tercios. El primer tercio es todos los materiales en el mundo de «un estudio en ahogamiento». Entonces, cada vez que vea un extracto de «Angharad» o una carta o una entrada del diario, verá que se expandió en «un archivo de romance». Y también verá algunos materiales adicionales, como las entradas del diario de Preston de «un estudio en ahogamiento», para que vea su perspectiva sobre algunas de las escenas que no pudimos ver porque está en el POV de Effy. Y luego lo mismo en «Una teoría del sueño», verás expansiones de toda la poesía, todas las letras, todos los artículos periodísticos, además de algunas nuevas ilustraciones y arte de materiales y personajes.

También es un libro físicamente hermoso. Cada página es a todo color y es muy, muy impresionante. ¡Hay mapas ahora! Para «un estudio en ahogamiento», íbamos a tener uno y no había presupuesto para un mapa. Así que ahora tenemos un mapa.

Y luego, el último tercio es la parte de la secuela, por lo que se retira después del final de «una teoría del sueño», por lo que podemos ver dónde están y el verdadero fin de su historia.

¿Eso significa que podremos ver ilustraciones de escenas de su boda? Vestido de novia de Effy?

En «Un archivo de romance», podemos o no tener bocetos de lo que usa exactamente.

La última vez que hablamos, habías brindado por uno de tus libros está en proceso como película. ¿Alguna actualización sobre ese proyecto y qué título es?

Es muy divertido: si esta entrevista hubiera tenido lugar literalmente un día después, creo que habría podido decirte más, porque tengo una reunión con mi equipo de cine mañana. Pero puedo confirmar que las cosas están avanzando. Estoy realmente emocionado. Tenemos muchas personas realmente increíbles a bordo, personas que han hecho cosas increíbles y que son realmente apasionadas. Las chicas, lo entienden. Así que estoy muy emocionado. No creo que se me permita decir mucho más. Es uno de mis títulos para adultos. Y puedo decir que las composiciones que estamos usando son «Nosferatu» y «The Handmaiden» de Park Chan-Wook, que es mi película favorita de todos los tiempos. Y cuando escuché que lo estaban lanzando de esa manera, pensé, lo entienden. Entonces, si eso le da a las personas alguna sugerencia sobre qué libro es, creo que la gente podría adivinarlo basado en eso.

También ha anunciado recientemente su próximo libro, «Innamorata», que se desarrolla en un mundo diferente de cualquiera de sus trabajos actuales. ¿Cómo se diferencia de tus historias mágicas hasta ahora?

Este es un mundo que es muy: no diría que no es alfabetizado, pero una de las cosas que ha sucedido en la isla donde tiene lugar este libro es que fue conquistada por una muy poderosa ciudad-estado extranjera. Está inspirado en Corfú ocupado por venecio; Entonces, los análogos para los venecianos han conquistado esta isla, y han tratado de borrar las culturas y las tradiciones y los derechos previos a la conquista, y eso incluye la quema de bibliotecas. Así que esta es intencionalmente una cultura que no tiene muchas de esas reliquias del pasado y no tiene estas tradiciones literarias. Y es una cultura que desprecia estas cosas debido a su asociación con la magia que también fue estampada. Eso era algo que estaba realmente emocionado de escribir: un libro donde no había mucho contexto literario para lo que estaba sucediendo, y no religión.

Una última: la icónica cinta de cabello negro de Effy de «un estudio en ahogamiento» se cambia por uno blanco al comienzo de «una teoría del sueño». ¿Cuál fue el significado de eso?

Sí, estoy tan contento de que hayas preguntado, porque siento que es algo tan pequeño, pero también es simbólico porque ese es su personaje. Como si esto fuera una caricatura, eso sería lo que usa todos los días. Eso es tan importante para la identidad visual de su personaje. En «Una teoría del sueño», cambia a White, porque el negro se quita literalmente, arrancado del cabello por el viento. La versión de sí misma que llevaba la cinta negra se le quita porque pierde quién era: la persona que vivía la mitad en este mundo de fantasía, que tenía esos sueños. Y tiene que intentar formar una nueva identidad para sí misma, y eso es muy, muy difícil, y está pasando por el dolor de eso. El negro también es este color que asociamos más con la oscuridad y la fantasía en el arcano y el blanco es un color que asociamos con la novedad. Así que es esta nueva versión de sí misma la que está tratando de crear y también es un presagio muy sutil hasta el final de «una teoría del sueño».

Esta entrevista ha sido editada y condensada.