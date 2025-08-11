Tensos segundos en Pasar Minggu! PPSU fue golpeado por un automóvil eléctrico de lujo hasta que el dedo casi se rompió

Yakarta, Viva – La calma mañana en Tanjung Barat, Pasar Minggu, de repente se puso tensa. Dos oficiales que manejan infraestructura e instalaciones públicas (Ppsu) East Pejaten se convirtió en víctima de un golpe de automóvil, lunes 11 de agosto de 2025.

Una de las víctimas, Ibrahim, sufrió heridas horribles en la mano hasta que sus dedos casi apartado. Durante el incidente, él y su colega, Lucky, estaban reabasteciendo el carrito oficial de motocicletas que se quedó sin gas al costado de la carretera.

«A pesar de que el camino es dos direcciones grandes. De repente, este auto está pegado a un carro de motocicletas que se estrella», dijo el jefe de la aldea de East Pejaten, Rocky Tarigan.

Colisión Apenas hizo que Ibrahim cayera. La sangre está temblando de su mano. Era hora de ser llevado a HOSPITAL Pasar Minggu, luego se refirió al Hospital Regional de Tarakan debido a su condición crítica.

«Nos referimos al Hospital Tarakan, sus manos ya son muy severas», dijo.

La estación de policía de Pasar Minggu ahora maneja este caso. El conductor de automóvil eléctrico MG llamado Bambang EDI afirmó haber perdido la concentración mientras conducía. Se dice que todavía se disuelve con tristeza después de perder a su hijo.

