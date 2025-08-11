Tensiones fronterizas: los soldados tailandeses heridos por el mío en la zona fronteriza







Tres soldados tailandeses resultaron heridos por una mina terrestre mientras patrullaban la frontera con CamboyaLas Royal Thai Armed Forces dijo, días después de que los dos países acordaron un alto el fuego detallado después del violento conflicto de cinco días del mes pasado.

«Un soldado sufrió una lesión severa en la pierna, otro resultó herido en la espalda y el brazo, y el tercero tuvo un daño por presión extrema en el oído», dijo Al Jazeera citando a las Royal Tailanding Forces Armed Forces.

Camboya dijo que «aún no ha recibido una confirmación clara de las fuerzas de primera línea de Camboya con respecto a la explosión», y agregó que su ejército «ha respetado estrictamente el espíritu del alto el fuego». Tailandia declaró que el incidente ocurrió dentro de su territorio en un área recientemente despejada de minas terrestres.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente