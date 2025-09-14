Tensión en Churachandpur después de dos para destrozar los recortes de Modi







La tensión estalló en Manipur’s Churachandpur Distrito el domingo después de que la policía detuviera a dos jóvenes por presuntamente destrozar pancartas y recortes presentados para la visita del primer ministro Narendra Modi, dijeron funcionarios a la agencia de noticias PTI.

En la noche del 11 de septiembre, varios recortes y pancartas en Pearsonmun y Phailien Bazaar fueron dañados. Después del incidente, varios jóvenes fueron recogidos. Mientras que la mayoría fueron liberados después de la interrogación, dos fueron detenidos, dijo la policía.

A medida que se corrió la voz, una mafia se reunió cerca de la estación de policía de Churachandpur exigiendo su liberación inmediata, informó PTI. La protesta se volvió violenta, con los agitadores arrojando piedras al personal de seguridad. La situación se calmó solo después de que la policía liberó a los dos jóvenes.

Policía había mantenido anteriormente que el dúo había sido arrestado.

«Los dos individuos no fueron detenidos al azar según lo afirmado por los manifestantes, sino que fueron recogidos del sitio de vandalismo para interrogar», dijo un oficial de policía del distrito a PTI.

Modi Visitó Manipur el sábado por primera vez desde que los enfrentamientos étnicos entre Kukis y Meiteis estallaron en mayo de 2023. Se dirigió a una manifestación pública en Churachandpur, una fortaleza de Kuki, y más tarde en Imphal, la capital estatal dominada por Meitei, asegurando a la gente que manipur sería un «símbolo de paz».

El primer ministro también cumplió con los afectados por la violencia y anunció varios proyectos de desarrollo.

Sharad Pawar da la bienvenida a la visita de Manipur de PM Modi, dice «bien que se fue»

Partido del Congreso Nacionalista (SP) El jefe Sharad Pawar dio la bienvenida a la visita del primer ministro Narendra Modi a Manipur, calificándola de larga data «demanda» del estado afectado por la violencia, informó la agencia de noticias ANI.

Hablando en una conferencia de prensa en Nashik, Pawar dijo: «Se estaba exigiendo que el primer ministro Modi visite el estado. Es bueno que haya ido allí».

Más temprano en el día, Congreso El líder P Chidambaram criticó la visita del primer ministro, acusándolo de no disculparse por la demora y cuestionar la brevedad de su estadía.

En una publicación sobre X, Chidambaram dijo que Modi «ni siquiera se había molestado» para visitar Manipur antes.

«En los disturbios de 2023 en Manipur, 258 personas perdieron la vida, 1.108 personas resultaron heridas, 532 lugares de culto dañaron, 60,000 personas fueron desplazadas, miles de personas todavía están en campos de refugiados hoy. Durante dos años, el primer ministro Modi ni siquiera se ha molestado en visitar a Manipur y no se disculpó por no venir», escribió.

En medio de la fila política, líder del Congreso Jairam Ramesh También pisó un golpe al primer ministro. En una publicación sobre X, Ramesh criticó al primer ministro por pasar menos de cinco horas en el estado, cuestionando su compromiso de abordar la difícil situación de la gente de Manipur.

(Con entradas PTI y ANI)





