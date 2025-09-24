Tennessee Titans intercambia CB por el intercambio de selección de draft

El Titanes de Tennessee son 0-3 en la temporada después de una derrota vergonzosa para el Colts de Indianápolis el domingo. Después de la pérdida de 21 puntos, ha habido llamadas para el trabajo y las acusaciones del entrenador en jefe Brian Callahan por parte de los oponentes de que el equipo ni siquiera parecía que querían estar en la Semana 3.

Ahora, después de clasificar su segundo a la ofensiva total (por delante de solo el Bengals de Cincinnati) Durante tres semanas, el gerente general de los Titanes, Mike Borgonzi, decidió sacudir las cosas en defensa porque eso tiene sentido.

Los Titanes intercambiaron el esquinero Jarvis brownlee jr. y una selección de séptima ronda de 2026 para el Jets de Nueva York para una selección de sexta ronda 2026. Brownlee comenzó cada uno de los dos primeros juegos esta temporada, pero estuvo inactivo la semana pasada con una lesión en el tobillo.

Alguien explique cómo esto te convierte en un mejor equipo en este momento. ¿Brownlee hizo algo en el vestuario que no conocemos? Probablemente estaba encantado al escuchar que había sido cambiado y luego le dijeron a dónde iba. Lo siento, Jarvis, al menos hay más que hacer en Nueva York.

Los titanes de Tennessee se ven sin vida

¿Es demasiado pronto para los Titanes comenzar a leer borradores simulados? Con movimientos como este, el equipo no va a ninguna parte rápido y debería estar recogiendo entre los tres primeros en 2026.

Tal vez la gerencia del equipo tiene la misma actitud de laissez-faire hacia el equipo que los jugadores de los Titanes. Después de todo, el receptor abierto de Colts Michael Pittman Dicho después del juego del domingo que los Titanes no parecían que ni siquiera quisieran jugar.

«Lo vi en las introducciones previas al juego» Pittman dijo después del juego. «Se veían un poco lentos, estaban caminando un poco, nadie estaba realmente rebotando. En ese momento, todos nos sentamos allí y estábamos como ‘No quieren jugar hoy'».

Eso no es bueno y dice mucho sobre el entrenador en jefe, quién sabe que algo tiene que cambiar.

Callahan ya abandona el juego llamando a Tennessee Titans

Los cambios de los Titanes esta semana no solo aparecieron en el lado defensivo de la pelota. Puede estar seguro de que Brownlee no es una especie de cabra de Scapap para este desastre. También hicieron un gran cambio en la ofensiva, donde Callahan ya no llamará jugadas.

Callahan llegó a los Titanes la temporada pasada después de varios años como coordinador ofensivo de los Bengals. Entonces, la ofensiva es aparentemente suya, a menos que quieras argumentar que cualquiera pueda llamar jugadas Joe Burrow, Ja’arrr Chase y Tee Higgins.

«Tengo cero decepciones en mi juego de juego» Dijo Callahan. «No tengo ninguna decepción en eso. Es solo más para que pueda ver el resto, ver mejor el panorama general y hacer un mejor trabajo».

Él dice que hay mucho que manejar como entrenador en jefe de un equipo de la NFL, y eso es absolutamente cierto. Su trabajo como perro principal tiene menos que decidir si correr o pasar y más sobre hacer que todos en el equipo se esfuercen en la misma dirección.

Callahan parece estar fallando en ambos.

En el futuro, el entrenador de mariscales de campo de los Titanes, Bo Hardegree, estará a cargo de llamar jugadas a partir de este domingo en Houston contra los Texans.

«Es más solo para que pueda ser un mejor entrenador en jefe, y no solo un juego de juego ofensivo. Creo que eso es lo más importante. Creo que eso es lo que necesitamos en este momento, y ese es mi trabajo, tomar esa decisión y ponerme en ese lugar para ayudarnos a ganar juegos de fútbol», dijo Callahan.

No estoy seguro de cómo intercambiar Brownlee te ayuda a ganar juegos de fútbol, ​​pero está bien. No es que los Titanes estuvieran profundamente en la esquina y ciertamente no obtuvieron nada de sustancia a cambio. En este momento, los Titanes están empeorando.