Teniente general Muhammad Saleh Mustafa oficialmente Jabat Wakasad, esta es una lista de rotación masiva del comandante de TNI

Yakarta, Viva – Comandante de TNI El general Agus Subiyanto regresó para llevar a cabo una rotación masiva en el cuerpo del TNI. En la lista se incluyeron un total de 411 oficiales de alto riesgo (PATI) mutación De acuerdo con el decreto del número de comandante TNI KEP/1102/VIII/2025 firmado por el jefe de TNI Setum General de brigada Adek Chandra Kurniawan el 15 de agosto de 2025.

Una de las posiciones estratégicas que experimentó un cambio fue el subdirector de gabinete del ejército (Wakasad). El teniente general Muhammad Saleh Mustafa fue nombrado oficialmente como Wakasad reemplazando al general Tni Tandyo Budi Revita, quien ahora es el comandante adjunto del TNI.

«El teniente general Muhammad Saleh Mustafa, el antiguo puesto del inspector general del TNI, el nuevo puesto de Wakasad», el contenido de la decisión citado el miércoles 20 de agosto de 2025.

Kadispenad Brigadier General Wahyu Yudhayana

Además, la rotación también tocó una serie de posiciones Pangdam. A partir de Mayjen Tni Christian Kurnianto Tehuteru (ASOPS Kasad) fue designado para ser el comandante militar XVIII/Cassowary. Luego, se confiaba en el mayor general de Joko Hadi Susilo para dirigir el Iskandar Muda (IM) Kodam, reemplazando al mayor general Niko Fahrizal, quien ahora se desempeña como personal especial de Kasad.

Entonces el mayor general Amrin Ibrahim fue designado como el comandante militar XVII/Cenderawasih reemplazando al mayor general Rudi Puruwito, quien se creía que era el Aslog del Comandante TNI. Kadispenad Brigadier General Wahyu Yudhayana confirmó la existencia de la mutación masiva.

«Es cierto (la mutación fue llevada a cabo por el comandante TNI)», dijo Wahyu.