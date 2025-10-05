Teniente General Bambang Trisnohadi Comandante del 80 aniversario del TNI, Adhi Makayasa-Redang Kopassus

Yakarta, Viva – Teniente General TNI Bambang trisnohadi convertirse Comandante de la ceremonia El 80 aniversario del TNI que se celebró en Monas Field, el domingo 5 de octubre de 2025. Mientras que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto como inspector ceremonial.

Letjen Bambang desde el 24 de julio de 2024 ha ocupado el cargo de Comandante del Comando Combinado de la Región de Defensa III.

Bambang, es el mejor graduado de Adhi Makayasa – Tri Sakti Wiratama, la Academia Militar de 1993 se originó en la rama de infantería de Kopassus. También es el mejor graduado de Seskoad y el mejor Sesko Tni.

Letjen Bambang se desempeñó anteriormente como comandante del Comando Regional Militar IX/Udayana y Director General de Estrategias de Defensa de Defensa.



Inspección del Presidente Prabowo Subianto del 80 aniversario del TNI

Mientras todavía estaba en el rango de Coronel, el teniente general Bambang había sido el comandante de la ceremonia de reducción de la bandera en el 70 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto de 2015 en el Palacio Merdeka.

Basado en la información del jefe del Centro de Información (Kapuspen) de la sede de TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah, hasta 1.047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa) se mostraron en la celebración del 80 aniversario del TNI en Silang Monas, centro de Jakarta.

«Miles de equipos de defensa consisten en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones.

? Además, se desplegaron hasta 133.480 personas en una ceremonia que consiste en soldados y sociedad civil en la que participar Aniversario de TNI.

? Fueron asignados como participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, desfiles, equipos de equipo de defensa que desfilarían a las fuerzas de seguridad.

? La serie de eventos para abrir el 80 aniversario del TNI estuvo marcado por la aparición de un paso de mosca que voló la bandera roja y blanca de Indonesia, la bandera del Ministerio de Defensa, la Armada Indonesia y la Fuerza Aérea.

Después de eso, la acción acrobática de los aviones de combate que coloreó el cielo de Yakarta con ráfagas rojas y blancas también se exhibió en la ceremonia de apertura.