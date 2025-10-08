Teniente Col, mayor entre 11 soldados asesinados en enfrentamientos con militantes de TTP en Pakistán







Al menos 11 personal militar, incluido un teniente coronel y un mayor, fueron asesinados durante una operación basada en la inteligencia (IBO) en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán, que limita AfganistánLa agencia de noticias PTI informó, citando al ejército.

En un comunicado, las relaciones públicas entre servicios (ISPR), el ala de los medios de comunicación militar, dijeron el miércoles que 19 terroristas del ‘Fitna al-Khawarij’ también fueron asesinados durante la operación en el distrito de Orakzai el martes por la noche.

El año pasado, el gobierno de Pakistán había notificado a los prohibidos Tehreek-e-taliban Pakistán (TTP) Como ‘Fitna al-Khawarij’, una referencia a un grupo de la historia islámica temprana involucrada en la violencia.

El ISPR dijo que la operación basada en la inteligencia se lanzó después de informes de terroristas de ‘Fitna al-Khawarij’ en el área en la noche intermedia del martes y el miércoles, informó PTI. Durante un intercambio «intenso» de fuego, se enviaron 19 terroristas «al infierno», agregó el comunicado.

En su declaración, ISPR también informó que un teniente coronel de 39 años, Junaid Tariq, y su segundo al mando, el mayor Tayyab Rahat, de 33 años, fueron asesinados junto con otros nueve Soldados paquistaníes.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha expresado su dolor por la muerte de los soldados.

«No permitiremos que los elementos que dañen la integridad de Pakistán tengan éxito», dijo, en respuesta.

El presidente Asif Ali Zardari rindió homenaje a los soldados y expresó su sincera simpatía con las familias del personal.

«Toda la nación se erige como un muro principal con sus fuerzas armadas», dijo la declaración.

El primer ministro de Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, también expresó condolencias y simpatía por las afligidas familias.

Pakistán ha sido testigo de un aumento en los ataques militantes, particularmente en Khyber Pakhtunkhwa y BaluchistánDespués de que el TTP prohibido canceló su alto el fuego con el gobierno en noviembre de 2022 y prometió atacar a las fuerzas de seguridad, la policía y las agencias de aplicación de la ley.

Según el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad (CRSS), Khyber Pakhtunkhwa fue la peor región afectada en el tercer trimestre de 2025, lo que representa casi el 71 por ciento (638) de muertes totales vinculadas a la violencia y más del 67 por ciento (221) de incidentes de violencia, informó PTI.

Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, compartiendo una frontera porosa con Afganistán, llevaron la peor parte de los incidentes de terrorismo, lo que representa más del 96 por ciento de la violencia total en Pakistán.

