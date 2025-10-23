Teniendo un nuevo patrocinador, este es el precio de las entradas para GJAW 2025

Jacarta – La exposición automotriz anual Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week o GJAW 2025 se llevará a cabo nuevamente del 21 al 30 de noviembre de 2025 en la Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Lea también: Lista de precios de entradas para conciertos de BLACKPINK 2025 en Yakarta, las más baratas



Este año, los organizadores colaboran con Permata Bank como patrocinador principal, lo que se espera que fortalezca la exposición y brinde una mejor experiencia a los visitantes.

El presidente general de GAIKINDO, Putu Juli Ardika, dijo que esta colaboración era un paso estratégico para fomentar el crecimiento del mercado automotriz nacional hacia fin de año.

Lea también: DÍA 6 Se reabre la venta de entradas en Yakarta, consulte la información completa aquí



«Esta exposición es el impulso adecuado para que el público obtenga una amplia selección de los vehículos más nuevos con las mejores ofertas. Este año, la exposición cuenta con el apoyo total del Permata Bank como patrocinador principal, que presentará varios programas y promociones interesantes durante todo el evento», dijo Putu.

La exposición de este año también utiliza un área más amplia, cubriendo todos los pabellones 1 a 10 de ICE BSD City. Además de aumentar la capacidad de exposición, GAIKINDO también está preparando un plan de venta de entradas con varias opciones de precios que se pueden adquirir online a través de la aplicación Auto360.

Lea también: Garuda Indonesia y Citilink Compact reducirán los precios de los billetes de avión para el Eid 2025



Precio del billete durante el período de entrega sorpresa (24 y 25 de octubre), se fija en 12.500 IDR para días laborables y fines de semana. En el período de preventa I (del 30 de octubre al 2 de noviembre), las entradas entre semana se vendieron por 20.000 IDR y los fines de semana por 35.000 IDR.

La preventa II (del 7 al 9 de noviembre) tendrá un precio de 30.000 IDR entre semana y 52.500 IDR los fines de semana. Después del 10 de noviembre, los precios normales de las entradas se aplicarán a 35.000 IDR entre semana y 70.000 IDR los fines de semana. Las entradas in situ se venderán por 50.000 IDR entre semana y 80.000 IDR los fines de semana.

El director de Banca Corporativa de Permata Bank, Evi Hiswanto, dijo que este apoyo estaba en línea con la visión de la compañía de ampliar su alcance en el sector automotriz.

«A través de este evento queremos ampliar la red de Permata Bank y su alcance en el mundo del automóvil, especialmente facilitando a los aficionados al automóvil en Indonesia», dijo Evi durante una reunión con los medios celebrada en Yakarta, citado VIVA Automotriz Jueves 23 de octubre de 2025.

Con el apoyo de nuevos patrocinadores y un sistema de venta de entradas más sencillo, GJAW 2025 Se espera que se convierta en uno de los mayores eventos automotrices a finales de año.