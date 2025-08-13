Tenía un apóstata y bautizado, Ayu Aulia regresó al Islam

VIVA – Celebridad y modelo Ayu aulia Volver al centro de atención pública después de anunciar su regreso a la religión islam. Esta decisión marca un nuevo capítulo sobre su viaje espiritual lleno de dinámica.

El martes 12 de agosto de 2025, AYU subió un momento de pronunciación de dos oraciones de Shahada a través de su cuenta de redes sociales, que inmediatamente se volvió viral y provocó una variedad de respuestas de los ciudadanos.

En un video generalizado, Ayu Aulia se ve solemne vistiendo un Syar’i hijab de color marrón gris. Acompañado por un clérigo en la Mezquita Sunda Kelapa, Yakarta, vuelve a defender su fe con una voz emocional. La procesión fue presenciada por varios colegas famosos, incluidos Saipul Jamil y Elly Sugigi, que estaban presentes para proporcionar apoyo moral.

«Asyhadu Allaa ilaaha illallaah», lo que significa: «Testifico que no hay Dios sino Allah», dijo Ayu Aulia, citando a Instagram @Ganztalk.id el miércoles 13 de agosto de 2025.

«Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullah», lo que significa: «Y testifico que Muhammad es un mensajero de Allah», continuó.

La decisión de AYU de volver a emborrachar el Islam sorprendió a muchos partidos, dado su controvertido viaje espiritual. En septiembre de 2024, había anunciado que había sido bautizado y abrazado al cristianismo, un paso que también atrajo el foco público. Ahora, su regreso al Islam dio lugar a varias especulaciones, así como a las esperanzas de la comunidad.

Ayu reveló que su decisión de regresar al Islam fue impulsada por una profunda experiencia espiritual. Mencionó que su deseo de realizar Umrah se convirtió en uno de los principales desencadenantes, especialmente después de tener un sueño con su difunto padre.

«Sí, si ya sé que soy cristiano, seré blasfemado por mí. Esto es solo pros y contras porque él dijo de un lado a otro.

Esta declaración refleja la determinación de AYU de vivir una vida espiritual más consistente. Aunque su decisión de cosechar los pros y los contras, espera que este paso sea el final del largo viaje de su búsqueda de identidad.

La presencia de otros celebridades en la procesión de la pronunciación del Shahada mostró apoyo de su entorno inmediato, lo que ayudó a fortalecer su decisión.

El viaje espiritual de Ayu Aulia es un reflejo de la dinámica de la vida de una figura pública que sigue bajo el centro de atención. El público ahora está esperando el siguiente paso de Ayu, especialmente relacionado con el plan de su adoración de Umrah y cómo vivirá la vida como musulmán.