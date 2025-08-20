Tengku Zanzabella sugiere que Lisa Mariana Test Re -test en el extranjero

VIVA – Problemas sobre los resultados de la prueba de ADN del niño que involucra el nombre Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil Actualmente el foco público. Después de que los resultados de la prueba muestran que no hubo compatibilidad, también apareció controversia.

En medio de este caos, Tengku Zanzabella Hablar y dar pleno apoyo a Lisa. En un video cargado en las redes sociales, Zanzabella Compartiendo su apoyo y consejos de la prueba de ADN en el extranjero que le dio directamente a Lisa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Zanzabella reveló que se había comunicado directamente con Lisa por teléfono. Proporciona un fuerte apoyo moral e intenta ayudar a Lisa a enfrentar esta difícil situación.

Una de las sugerencias dadas por Zanzabella es que Lisa está considerando hacer una prueba de prueba en el extranjero. Según él, este podría ser un paso alternativo si Lisa sintiera que los resultados de la prueba en Indonesia eran menos precisos o no de acuerdo con sus expectativas.

«Así que ayer llamé a Lisa, dije que si, por ejemplo, los resultados no eran como esperaba, entonces fue alentado o tomó el segundo plan, consulte el extranjero que sabe en Indonesia inexacto», dijo Zanzabella, como se cita del video en su cuenta de Instagram @Tengku.zanzabella el miércoles de 2025.

Sin embargo, Zanzabella también dio otra opción más sabia para Lisa. Aconsejó a Lisa que recibiera los resultados de la prueba con gracia. Cualquiera que sea la decisión, Zanzabella creía que la fortuna de Lisa no se vería obstaculizada.

«Pero incluso si lo acepta con la rigidez de su fortuna, definitivamente será abundante y esperamos a que el KPK investigue el caso de corrupción de Ridwan Kamil», continuó.

«Lo acaba de centrarse en el hijo de Ngegedein Lo, confía en que muchos de los LO han escapado del pasado de LO.