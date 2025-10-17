





La recién inaugurada oficina del departamento de vigilancia en la planta baja de Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) ha sido inaugurada con una placa de metal con el nombre del director general saliente. Esto ha sido clavado directamente en las paredes del UNESCO Sitio del Patrimonio Mundial. Su predecesor también había dejado una huella similar. También se ha construido un nuevo baño para el personal en una esquina del edificio, y todas las modificaciones importantes provocaron daños permanentes a la fachada patrimonial del edificio. Además, al instalarse la oficina del departamento de vigilancia en la planta baja, se han realizado cambios irreversibles en el emblemático edificio. El antiguo e histórico entrepiso y la escalera de caracol han sido demolidos y eliminados, y toda la cámara ha sido mejorada con aire acondicionado central.

Un informe del mediodía también citó a los veteranos en CSMT diciendo que al derribar la antigua oficina, muchos elementos originales, como escaleras de caracol y un sistema de poleas mecánicas, fueron brutalmente cortados con cortadores de gas y desechados. La conservación y la conmemoración del patrimonio pueden funcionar simultáneamente, utilizando métodos reversibles y no invasivos. Martillar placas y profanar paredes de edificios patrimoniales mediante métodos irreversibles que dejan marcas son delitos.

Ni siquiera se deben permitir modificaciones interiores o exteriores, excepto bajo la más estricta supervisión. La historia y el patrimonio dan carácter a una ciudad; Se podrán permitir reparaciones y restauraciones, pero siempre con expertos, teniendo en cuenta la estética. ¿De qué sirve señalar con el dedo a escupir y vandalismo como los grafitis en nuestros monumentos, cuando las propias autoridades están literalmente haciendo agujeros a martillazos y perforaciones en nuestro patrimonio? ¿Qué ejemplo están dando y qué puedes esperar de los demás?





