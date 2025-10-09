Tenga paciencia al negociar el panorama de Metro







Por primera vez en décadas, un sistema de tránsito ferroviario ha ingresado al sur de Mumbai. La tan esperada Línea Aqua 3 del Metro de Mumbai, que llega hasta Cuffe Parade, marca el regreso de los trenes al extremo sur de la ciudad, 95 años después de la Estación de Colaba en el ferrocarril de Bombay, Baroda y la India central (ferrocarril occidental) cerrado.

La línea Metro 3 ha sido diseñada para una integración perfecta con los principales centros ferroviarios suburbanos, incluidos Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), Churchgate, Grant Road y Mumbai Central. En CSMT, el acceso se proporciona a través del común BMC metro, mientras que en Mumbai Central, la entrada y salida del Metro se abren directamente dentro de las instalaciones de la estación de tren cerca del área de acceso.

Si bien este es el primer día para el público, hay que instar a los ciudadanos a que lo conviertan en un día memorable. Puede haber cierta confusión, ya que varias personas parecen desconcertadas sobre adónde los llevan las salidas. No se pueden mencionar todos los puntos de referencia, por lo que llevará algo de tiempo y varias visitas evaluar cuál funciona mejor para su destino.

Lo más sensato será empezar con unos minutos de antelación si se navega por el panorama del Metro por primera vez. La interacción cortés con el personal y mantener la cabeza fría ayudará. Se ha visto a pasajeros irritarse con Personal del metromientras estos últimos buscan cambio en la taquilla. También parecen tener mucha prisa, pasan corriendo por el control de seguridad y cloquean de frustración si el torniquete permanece cerrado.

Siga las instrucciones y permita algunos contratiempos en los primeros días. Habrá algunas idas y venidas incluso entre los desconcertados viajeros. Deje algo de margen para resolverlo. Mantenga la ira bajo control incluso cuando se realice la prueba. El panorama de viajes de Maximum City está cambiando. Con cualquier nuevo brazo de transporte, incluso una extensión, surgirán algunos desafíos. Tengamos mucha paciencia mientras el Metro 3 avanza a toda velocidad por la ciudad.





