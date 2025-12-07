Tenga cuidado en las autopistas de peaje de Cipularang y Padaleunyi durante la próxima semana

Purwakarta, VIVA – Servicios Marga mejorar la calidad de los servicios de las autopistas de peaje mediante la realización de trabajos de mantenimiento de las mismas Carretera de peaje de Cipularang y Padaleunyi para la próxima semana.

Gerente Senior de la Oficina de Representación 3 División Regional de Carreteras de Peaje Metropolitanas de Jasamarga, Agni Mayvinna, en su declaración en Purwakarta Regency, Java Occidental, el domingo, dijo que los trabajos de mantenimiento de carreteras en las carreteras de peaje de Cipularang y Padaleunyi se llevarán a cabo desde este domingo hasta el sábado 13 de diciembre de 2025.

Los tipos de trabajo que se realizarán durante la próxima semana son: reconstrucción pavimento, desguace de relleno y pintura de marcas viales.

Dijo que los trabajos de mantenimiento en las carreteras de peaje de Cipularang y Padaleunyi se llevaron a cabo como un esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios de las carreteras de peaje cumpliendo con los estándares mínimos de servicio.

Trabajos de mantenimiento de carreteras en el tramo de la autopista de peaje de Cipularang

Las actividades son realizadas por la División Regional de Peaje Metropolitana de Jasamarga a través de la Oficina de Representación 3 en colaboración con PT Jasamarga Tollroad Maintenance.

En el tramo de la carretera de peaje de Cipularang, se llevaron a cabo trabajos de reconstrucción rígida y asfaltada en la carretera de peaje hacia Bandung carril uno, KM 75+278 a KM 109+460 en nueve puntos de trabajo. Mientras tanto, en dirección a Yakarta, se están realizando trabajos en el carril uno, KM 108+243 al KM 76+802 y en el carril exterior del arcén, KM 99+954 al KM 99+279.

Para los trabajos de desguace, relleno y superposición, en el tramo de peaje de Cipularang en dirección a Bandung, el trabajo se realiza en el carril dos, KM 68+285 al KM 69+166 y en el carril exterior del arcén (carriles uno y dos y carril interior del arcén) KM 96+171 al KM 96+264.

Estos trabajos de desguace, relleno y superposición también se llevaron a cabo en la carretera de peaje de Cipularang hacia Yakarta, concretamente en el carril exterior del KM 117+596 al KM 70+967. Además, también se realiza en el carril uno KM 96+254 al 69+520 y en el carril dos KM 115+790 al KM 96+003.

Luego se llevaron a cabo trabajos de pintura de señalización vial en la carretera de peaje de Cipularang hacia Bandung, carril uno KM 68+180 al KM 77+167, y en dirección a Yakarta se llevó a cabo en el carril uno KM 99+648 al KM 91+333.

Mientras tanto, en el tramo de la autopista de peaje de Padaleunyi, se están realizando trabajos de reconstrucción rígida y asfaltada en la autopista de peaje hacia Cileunyi en el carril exterior y el carril uno KM 135+301 al KM 135+326, y en la autopista de peaje hacia Padalarang se está realizando en el carril uno KM 141+825 al KM 126+239.