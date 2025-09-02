Tenga cuidado con la provocación, se les pide a los comerciantes y residentes del mercado.

Yakarta, Viva – La situación incierta en Yakarta y varias regiones hechas Comerciante Aquellos que son miembros del comerciante de luchadores de Indonesia Raya (Papera), una de las organizaciones de ala del Partido Gerindra, se mueve rápidamente.

Esta organización recuerda el potencial de la provocación que puede activar disturbios e invite a la comunidad a fortalecer la seguridad en mercado y el medio ambiente.

La apelación se transmitió a través de una declaración de actitudes en varios mercados tradicionales, como Pasar Anyar Bahari North Yakarta, Pasar Doma MAS, West Jakarta, Petojo Jaya Pasar, Central Yakarta, Pasar Minggu, South Jakarta, al mercado principal de Kramat Jati, este de Jakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.

El presidente del DPC Papada Pasar Doma Mas, West Yakarta, Suparno, enfatizó la importancia de la vigilancia de los comerciantes para no verse afectado por problemas poco claros, además de que también recordó a los residentes que permanecieran vigilantes con la provocación por parte de aquellos que deliberadamente quieren hacer una atmósfera antidisturbios en las áreas residenciales.

«Aquí a menudo transmitimos a los residentes, no se nos provocamos fácilmente problemas negativos», dijo Suparno cuando se cumplió al margen de la declaración de actividad en el mercado de Deta Mas, West Yakarta, el 2 de septiembre de 2025.

Agregó que se deben tomar medidas concretas con los residentes para garantizar que se mantenga la seguridad. «Cree una publicación especial y poskamling para proteger el medio ambiente», dijo.

Suparno consideró que la situación actual era vulnerable a ser utilizada por partes irresponsables. Invitó a toda la gestión del mercado y a los comerciantes a fortalecer la comunicación para que la información que circula pudiera aclararse antes de causar disturbios.

Según él, la seguridad no solo debe confiar en las autoridades, sino que debe comenzar desde la comunidad comercial. «Si a nosotros mismos no nos importa, los extraños pueden entrar y hacer problemas. Así que hacemos publicaciones y patrullas», dijo.

Munip Amir, uno de los comerciantes del mercado principal de East Yakarta Kramat Jati, admitió que su mercancía estaba podrida, no había compradores, el mercado estaba tranquilo, los residentes no se atrevieron a abandonar la casa, debido a los disturbios que ocurrieron hace algún tiempo.

«Debido a la demostración de la fila en Yakarta, nuestros comerciantes están vacíos de compradores, nadie está comprando, muchos de nuestros productos podridos que nadie compraron, los residentes tienen miedo de abandonar la casa, además de que los productos de fuera del área no pueden ingresar a Yakarta», dijo Munip.

Mientras tanto, el presidente del DPP Papera, Don Muzakir, enfatizó el compromiso de su organización para mantener la estabilidad del mercado. Dijo que Papera no permanecería en silencio si hubiera quienes intentaron dividir la unidad.

«Nosotros, la gestión del mercado y los comerciantes del mercado estamos listos para mantener seguras nuestras respectivas regiones», dijo Don Muzakir.

También expresó pleno apoyo al gobierno del presidente Prabowo y las autoridades para actuar decisivamente contra todos los disturbios.

«Apoyamos la política del presidente Prabowo Subianto y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para tomar medidas firmes contra la persona que cometió disturbios, cometió violencia y saqueo», dijo.

Don Muzakir enfatizó que las aspiraciones de la comunidad aún podrían transmitirse, pero deben hacerse pacíficamente. Él rechazó fuertemente formas anarquistas que dañan a muchas personas.

«Apoyamos la entrega de aspiraciones pacíficamente. Pero si es anarquista, ya no son aspiraciones. Eso es dañino», dijo.

También enfatizó que Papera creía en el presidente Prabowo Subianto, quien continuó defendiendo pequeñas comunidades y erradicando la corrupción de la clase del pargo.

Esta llamada de Papada aparece en medio de preocupaciones crecientes sobre los posibles disturbios que pueden desencadenar perturbaciones de seguridad. En las últimas semanas, una serie de cuestiones políticas y económicas han desencadenado manifestaciones en varias regiones.

«Papera ve esta condición como una seria amenaza para los mercados tradicionales que son una fuente de medios de vida de millones de personas. Si ocurren disturbios, los comerciantes y la comunidad sentirán inmediatamente el impacto, incluido el riesgo de saqueo que ha ocurrido varias veces en los disturbios anteriores», dijo Don Muzakir.

Don Muzakir admitió que la red Papera a nivel provincial y de distrito para aumentar la vigilancia. Se le pide a cada administrador del mercado que haga un puesto de seguridad, active la patrulla nocturna y fortalezca el vínculo con los residentes locales.

Don Muzakir evaluó que este paso no era solo para proteger los activos económicos, sino también mantener la estabilidad social. «El mercado debe estar seguro, los residentes deben estar tranquilos. Eso es lo que guardamos», concluyó Don Muzakir.