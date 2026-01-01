Tenga cuidado con el fraude comercial a través de Telegram, reconozca las características con anticipación

Yakarta, VIVA – Mucha actividad comercio y la inversión digital va acompañada de un mayor riesgo de fraude en el espacio online, especialmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Telegrama. Este modo fraudulento a menudo se dirige al público con la promesa de ganancias rápidas y asistencia comercial no oficial.

Lea también: Función comercial que llegará a Roblox The Forge: ¿cuándo y cómo funcionará?



Pluang, una aplicación de inversión y comercio de criptomonedas y acciones en Indonesia, emitió recientemente una advertencia oficial sobre la aparición de muchas cuentas falsas de Telegram a nombre de la empresa.

Citado en un comunicado oficial del jueves 1 de enero de 2026, esta advertencia se transmitió tras los crecientes informes y hallazgos de cuentas falsas que intentaban engañar a los usuarios.

Lea también: En colaboración con socios, aquí está la estrategia de RRFX para fortalecer un ecosistema comercial más sólido



En la práctica, los estafadores suelen utilizar nombres, logotipos y estilos de comunicación que se asemejan a cuentas oficiales. Por lo general, ofrecen una “oportunidad de ganancias rápidas”, lo invitan a unirse a un grupo exclusivo o prometen administrar personalmente sus fondos de inversión.

Una de las principales características a tener en cuenta son las cuentas que envían mensajes privados primero a las víctimas potenciales. Pluang enfatizó que su cuenta oficial de Telegram nunca contacta personalmente a los usuarios para ofrecerles productos o servicios de inversión.

Lea también: Analista predice que la JCI caerá bruscamente; eche un vistazo a cinco ganancias potencialmente grandes



La siguiente característica es la promesa de ganancias que parecen irrazonables en un corto período de tiempo. Este tipo de oferta generalmente se hace sin explicación de los riesgos y es contrario a los principios básicos de inversión que siempre contienen el potencial de ganancias y pérdidas.

Otro método que se utiliza a menudo es una solicitud de transferencia de fondos fuera de la aplicación oficial. Los perpetradores generalmente solicitan que los fondos se envíen a cuentas personales, billeteras digitales o mediante esquemas de transferencia de usuario a usuario no verificados.

Los usuarios también deben prestar mucha atención a los patrones de comunicación y los enlaces compartidos. La cuenta oficial de Pluang nunca solicita datos personales confidenciales ni dirige a los usuarios a sitios fuera del dominio oficial de pluang.com.

Además, las cuentas fraudulentas suelen hacerse pasar por administradores con nombres de usuario que parecen cuentas oficiales. La diferencia suele consistir únicamente en letras adicionales, números o determinados caracteres que son difíciles de reconocer a simple vista.

Como medida preventiva, también se pide a los usuarios que denuncien cuentas falsas directamente a las plataformas pertinentes y documenten pruebas de fraude.