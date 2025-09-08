Tener un nuevo novio, Ari Lasso reveló su relación con su ex esposa

VIVA – Ari lasso Finalmente habló sobre su vida personal que luego se apiñó en una conversación pública. Después de mucho tiempo para elegir el silencio, el ex vocalista de Dewa 19 decidió aclarar a través de un video en su cuenta personal de Instagram.

El músico y cantante de 52 años explicó sobre el estado de su hogar con su ex esposa Vita Dessy y su nuevo amante, Qoshua. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Como se sabe, el hogar de Ari Lasso y Vita ha terminado oficialmente desde diciembre de 2023. Sin embargo, el público solo se enteró en octubre de 2024, cuando Ari anunció su divorcio repentinamente. Admitió que en realidad quería salvar esto como un asunto personal, pero los muchos problemas inclinados que surgieron lo hicieron no tener más remedio que hablar abiertamente.

En su aclaración, Ari Lasso dijo que la noticia de su divorcio tenía que anunciarse después de escuchar información de la hija mayor, Ola. Ari se enteró de que Vita tenía una nueva pareja. Según él, esto está bien porque ambos ya están divorciados.

«Eso fue después de recibir una notificación de Kak Ola (la hija mayor de Ari Lasso), que Vita tiene un nuevo amante que está bien porque ya estamos divorciados», dijo Ari Lasso en su video de aclaración citado en Instagram @ari_lasso el 8 de septiembre de 2025.

Sin embargo, debido a que nunca había transmitido la noticia de la separación al público, muchas personas no entendieron. Varios chismes comenzaron a arrinconarlo, incluso a la iglesia, vecinos, a sus amigos para pedir noticias de su hogar.

«Pero debido a que no he anunciado, se convirtió en mucha calumnia. De la iglesia, llegó a la casa preguntando, los vecinos, preguntaron mis amigos. Es por eso que anuncié repentinamente», explicó Ari.

A través de esta aclaración, Ari Lasso enfatizó que la comunidad ya no proporcionaría blasfemia, especialmente a su ex esposa. Hizo hincapié en que su vida con Vita tenía caminos diferentes, y ahora ambos vivían sus vidas.

«De hecho, hemos vivido nuestras vidas porque estamos divorciados. Por favor, cuando quiero comenzar una nueva vida, así que déjela ser», dijo Ari.

A pesar de que estaba separado, Ari todavía quería construir una relación saludable entre él, su ex esposa y sus nuevas parejas. Para él, lo más importante es que el futuro de los niños está bien mantenido.

«Porque algún día, él (el amante de Vita) será el padre de mis hijos, y yo seré un padre continuo de los hijos.