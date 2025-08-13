Tener muchos autos y tierras de lujo, la propiedad total de Pati Sudewo Regent es RP. 31.5 mil millones

Yakarta, Viva – Regente Sudeo que ahora está en el centro de atención después de ser instado a renunciar, planeado para aumentar la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) hasta el 250 por ciento fortuna Rp. 31.5 mil millones.

Leer también: DPR Elogio Prati Pati Miembro: Entonces, el espíritu del surgimiento de la democracia saludable y soberana



Transmitió los datos a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) el 11 de abril de 2025.

Informe del sitio web del informe de activos de los administradores estatales (LHKPN), la mayoría de los activos de Sudewo Regent provienen de tierras y construyen activos de Rp 17 mil millones.

Leer también: DPRD forma el Comité Especial para el Regente Pati de Pati Sudewo, recibió 60 días





Pati Sudewo Regent (izquierda)

Estos activos están dispersos en varias áreas que van desde Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, DePok, Blora hasta Tuban.

Leer también: Elevar PBB-P2 en un 250 por ciento y llamó al KPK supuestamente recibió fondos del caso DJKA, como este activo del regente de Pati Sudewo



En total, los activos de tierra y construcción de Sudewo alcanzaron 31 activos. Luego, los activos de transporte y el motor Toral Sudewo alcanzaron Rp6.3 mil millones.

Además, Sudewo también registró seis autos, incluido Toyota Alphard (2024) Rp 1.7 mil millones, Toyota Land Cruiser (2019) Rp 1.9 mil millones, Toyota Harrier (2014) Rp 400 millones, BMW X5 (2023) RP 1.9 mil millones, Mitsubishi Pojero (2019) y Toyota Innova (2013) RP. 120 millones.

Además de los automóviles, Sudewo también tiene dos motocicletas Honda Beat de Rp 4 millones y Suzuki TS125 RP. 25 millones.

En su informe, Sudewo también registró otros activos móviles de RP. 795 millones, un valores de Rp. 5.3 mil millones y efectivo equivalente a RP 1.9 mil millones. Sudewo tampoco tiene deuda.