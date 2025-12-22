Tener mucha pasión, pero el flujo de caja suele ser complicado.

Jacarta – Vivir en la era digital hace que la generación Z y los millennials se acostumbren a todo lo que sea rápido y práctico. Desde tomar café, pedir comida, comprar en línea hasta pagar facturas, todo se puede hacer a través del teléfono celular. Pero detrás de esta comodidad, hay un problema que todavía nos persigue en secreto: la gestión del dinero.

Esto también fue destacado por Raditya Dika. Este cómico, escritor y creador de contenido ve un patrón bastante consistente entre la generación más joven: tienen mucha pasión, ideas y energía, pero a menudo no son disciplinados en la gestión financiera diaria. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

En varias ocasiones, Radit evaluó que los problemas financieros de la generación más joven no se deben sólo a que son despilfarradores, sino a que el dinero sale por muchas puertas pequeñas que son difíciles de controlar. Los refrigerios son pequeños pero frecuentes, los saldos se reparten entre varias billeteras digitales y el flujo de caja parece «desaparecer» sin darnos cuenta.

Este fenómeno también se refleja en los datos. La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera OJK de 2025 registró que el índice de educación financiera de la Generación Z había alcanzado el 73,26 por ciento, mientras que la inclusión financiera nacional era del 80,51 por ciento. Esto significa que la generación más joven realmente entiende y tiene acceso a los servicios financieros, pero sus prácticas de administración del dinero no son necesariamente claras.

Raditya Dika habló de esta realidad en un podcast chat con Xaviera Putri titulado «Xaviera confiesa: ¡Sorprendida de afrontar el mundo real después del campus!». En esa conversación, los dos abordaron la fase de transición del campus al mundo laboral, un momento en el que muchos jóvenes comienzan a darse cuenta de que el idealismo y la pasión todavía necesitan una base financiera.

«A muchas de las generaciones jóvenes de hoy les gusta recompensarse a sí mismas y seguir comiendo bocadillos, por lo que sin darse cuenta se les acaba el dinero rápidamente. A menudo no es porque derrochen, sino porque no tienen herramientas que les ayuden a mantener el flujo de efectivo de forma ordenada», afirmó Xaviera Putri.

Xaviera también compartió su experiencia al probar varias formas de poder ahorrar sin tener que cambiar drásticamente su estilo de vida digital. Según él, la comodidad es en realidad la clave para que los hábitos financieros puedan perdurar a largo plazo.

Por otro lado, Raditya Dika enfatizó que las bases financieras no son algo que deba ser complicado o rígido. Al contrario, la generación más joven necesita un sistema que sea flexible, sencillo y relevante para su vida diaria.