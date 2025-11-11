Tenemos una relación fantástica con el primer ministro Modi: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump







Estados Unidos tiene una relación «fantástica» con el primer ministro Narendra Modi, presidente Donald Trump dijo, al subrayar que la India es un socio económico y estratégico de seguridad «importante» en la región del Indo-Pacífico.

«Tenemos una relación fantástica con el Primer Ministro, (Narendra) Modi, y Sergio (Gor) sólo la ha mejorado porque ya se ha hecho amigo del Primer Ministro», dijo Trump en declaraciones durante la ceremonia de juramento de Gor como embajador de Estados Unidos en la India en la Oficina Oval el lunes. «Sabiendo que Sergio será el embajador, llamaban constantemente para decir, ‘conozcamos a este hombre’, y les gusta lo que ven», dijo Trump.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, prestó juramento a Gor en una ceremonia especial en el Oficina Oval. Trump presidió la ceremonia a la que asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la fiscal general estadounidense Pam Bondi, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, así como la senadora Lindsey Graham y la viuda del activista político Charlie Kirk, Erika Kirk, entre otros funcionarios y legisladores.

Trump dijo que Gor va a tener «un gran éxito» en la India, y describió la relación bilateral entre la India y los EE.UU. como «muy importante». Trump dijo que la India tiene la clase media de más rápido crecimiento y es un «importante socio económico y estratégico de seguridad en la región del Indo-Pacífico». Industrias y tecnologías estadounidenses, aumentar las exportaciones de energía estadounidenses y ampliar nuestra cooperación en materia de seguridad», dijo Trump.

En octubre, el Senado de los Estados Unidos había confirmado a Gor para ocupar el cargo de Estados Unidos` próximo embajador en la India. En agosto, Trump había ascendido a Gor, Director de Personal Presidencial, para ser el próximo embajador de Estados Unidos en la India y enviado especial para Asuntos de Asia Central y del Sur. Trump dijo que en su papel de Enviado Especial para Asia Central y Meridional, Gor será «un emisario clave para un grupo muy importante de naciones en la encrucijada entre Oriente y Occidente».

Trump señaló que la semana pasada tuvo el «honor» de recibir en la Casa Blanca a los líderes de los cinco países de Asia central. Trump había recibido a los líderes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en la Casa Blanca.

`Tuvimos una reunión increíble la otra noche en la Casa Blanca y estoy seguro de que Sergio hará un trabajo sobresaliente y enorgullecerá a nuestro país y a todos sus amigos. Pero estoy muy orgulloso de Sergio. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es un gran tipo y la mayoría de la gente lo ama», dijo Trump. «A algunas personas no les agrada tanto». Seré honesto contigo, Sergio`, dijo Trump entre risas de los asistentes.

«Algunas personas, cuando no les agrada Sergio, no les agrada, pero cuando les agrada, les agrada más que a nadie. Pero la mayoría de ellos realmente pertenecen a la categoría similar. Y sólo quiero decir que creo que será un destacado representante de los Estados Unidos de América. Y es algo muy importante. Ser el Embajador en la India es un gran problema. Entonces Sergio, felicidades. Sé que vas a hacer un trabajo fantástico», dijo Trump.

Gor se había reunido con Modi y con el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, en Delhi el mes pasado. Modi había dicho en una publicación en X que estaba «contento» de recibir a Gor y expresó confianza en que «su mandato fortalecerá aún más la Asociación Estratégica Global Integral entre India y Estados Unidos». Gor, que había presentado al Primer Ministro Modi una fotografía enmarcada de la conferencia de prensa conjunta entre él y Trump en la Casa Blanca en febrero, había dicho en una publicación en X: «Es un honor estar con el Primer Ministro @narendramodi esta noche. Nuestra relación con la India sólo se fortalecerá en los próximos meses».

Trump había firmado la fotografía con el mensaje «Mr. Primer ministroEres genial. Jaishankar había dicho en una publicación en X que estaba «encantado» de conocer a Gor. `Discutió la relación entre India y Estados Unidos y su importancia global. Le deseo lo mejor para su nueva responsabilidad. Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han tambaleado bajo una grave tensión después de que Trump impusiera aranceles del 50 por ciento a la India, incluido el 25 por ciento por sus compras de petróleo ruso.

