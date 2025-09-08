Después Younghoe koo me perdió el gol de campo de 44 yardas del juego el domingo en Atlanta, el Halcones Aún no reconozcan que tienen un problema de patada.

Hace menos de tres semanas, el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, dijo que Koo tiene «algunas cuentas bancarias emocionales conmigo», lo que lleva a creer que Morris no haría un cambio.

Aunque la patada perdida de Koo estropeó el juego para Atlanta, los Falcons dejaron el juego con optimismo en torno a la posición de mariscal de campo.

Raheem Morris dice «Tenemos que hacer esas patadas»

«Sí, se lo perdió. No me voy a sentar aquí y fingir que podría contarte sobre la técnica de lo que sucedió con esa señorita, pero tenemos que hacer esas patadas», dijo Morris después del juego. “Esas son patadas muy creadas y eso es algo que tenemos que bloquear y hacer esas patadas y hacerlo.

«Va a tu preparación, tu temporada baja, viéndolo entrenar, verlo hacer lo que tiene que hacer. Tienes mucha confianza en lo que ha hecho por nosotros en el pasado. Eso no suceden, tienes que hacer esos cambios y esas correcciones. Tienes que tener confianza en tus muchachos y siempre lo harás».

Koo fue colocado en la reserva lesionada en la semana 16 de la temporada 2024 de los Falcons debido a una lesión en la cadera, terminando su año. Sin embargo, las preocupaciones sobre el juego de patadas de Atlanta ya habían comenzado antes de su período de IR.

La temporada pasada, Koo hizo solo 25 de 34 intentos, una tasa de éxito del 73.5%, la más baja de su carrera con los Falcons. Sus luchas fueron más evidentes en la semana 10, 20-17 derrota ante el Santos de Nueva OrleansDonde perdió tres patadas cruciales, incluida una que fue bloqueada, en un juego donde cada punto importaba.

Morris dijo que quiere investigar por qué Koo se perdió la patada final antes de tomar las decisiones de tipo lateral lateral «.

«No quiero poner excusas para Koo, pero tienes que ir a descubrir esas cosas en este momento», dijo.

El joven QB Michael Penix Jr. parecía estelar

El juego del domingo no fue quarterback Michael Penix El debut de Jr., pero fue solo el cuarto comienzo de carrera de 25 años. A pesar de eso, Penix parecía un veterano, dijo Morris.

«Ha estado preparado en grandes momentos, ha estado listo en grandes momentos y ha estado preparado en momentos como ese», dijo Morris. «No puedo decir suficientes cosas positivas sobre el joven y lo que puede hacer, incluso hasta su último lanzamiento, lo que potencialmente nos da la oportunidad de ganarlo en la regulación».

Los Falcons dominaron el período final con una campaña de puntuación de 18 y 91 yardas que comenzó en su propia línea de 9 yardas y terminaron con una lucha de 4 yardas en la zona de anotación por Penix. Mientras que 30 de esos yardas llegaron por cortesía de las sanciones de Buccaneers, todavía era la serie más larga del juego.

Penix tuvo un fuerte rendimiento, completando 27 de 42 pases para 298 yardas y un touchdown en el aire. También agregó seis acarreos para 21 yardas y golpeó en un puntaje por tierra, mostrando tanto su brazo como la movilidad en un esfuerzo completo.

Los Halcones caen a 0-1 y van a la carretera en el Vikingos de Minnesota La próxima semana para Sunday Night Football.